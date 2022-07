«Prendre des décisions douloureuses»

On le sait. Toutes les Communes font face à de fortes augmentations de consommation d’énergie dans leurs bâtiments. Saint-Georges ne fait forcément pas exception à la règle. Lors du conseil communal de jeudi, le collège a notamment mis en avant la maison de repos des Jolis Bois et la piscine. "Ce sont deux gros consommateurs d’énergie. La maison de repos, cela représente une centaine de résidents et cinq résidences-services. Elle a pourtant été conçue il y a peu de temps. Il y a des panneaux photovoltaïques, des panneaux solaires et de la géothermie. Et malgré tout, il y a une consommation d’énergie importante. Et la piscine, on sait forcément que ça consomme énormément d’énergie" , explique Francis Dejon, le bourgmestre.