Delys ferme avant d’ouvrir au Planet Padel de Saint-Georges

La carte était pourtant prête. Avec des boulets à la Délicieuse (la bière du restaurant), un waterzooi de homard ou encore un vol-au-vent avec de la volaille régionale… Le concept était novateur, "génial pour la région", confie avec émotion Florence Noël, compagne de Rémi Doucet. "La brasserie s’inscrivait dans le respect des produits, comme au restaurant. La même philosophie, en cuisine brasserie" .

Mais… il y a un mais. La conjoncture post-Covid met en évidence un manque criant de personnel pour tous les secteurs de l’horeca. Une partie de l’explication de l’arrêt du projet. De plus, Delys ne pouvait pas non plus risquer sa réputation.

Sauvegarder le Delys

"Nous avions formé une équipe il y a quelques mois, argumente Florence Noël qui évoque encore le retard dans la mise en place du projet global. Aujourd’hui, nous n’avons plus personne pour travailler. C’est un drame plus qu’un problème" .

La décision de ne pas ouvrir représente un déchirement. Tant pour Florence et Rémi que pour les investisseurs du complexe. "La seule solution est d’abandonner et de se recentrer sur le restaurant pour ne pas le mettre en danger, regrette Florence. On allait être obligés de le fermer pour assurer le service à la brasserie. On risquait bien plus en prenant cette option" .

Le risque de ne plus voir le chef dans les cuisines du 14/20 au Gault et Millau. Le risque de mettre en péril les trois années de travail et l’investissement à Bodegnée. " Ce n’était ni le moment, ni la période , conclut Florence. Mais pourquoi pas une brasserie, un jour…".