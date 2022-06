De la farine à l’ancienne, locale et naturelle

De l’éclairage à l’agroécologie

Mais revenons en arrière. Pendant près de 20ans, Rafael Cué Alvarez, originaire de Crisnée, a travaillé (dur) dans le tertiaire. Chez Philips, dans l’éclairage. Mais, ces dernières années, il a pris conscience que fabriquer à tout-va n’était pas une solution et a voulu donner du sens à ce qu’il faisait. Pour la planète, pour les gens. Il a alors suivi des formations en permaculture et en agroécologie, "et j’ai eu des enfants, ce qui a renforcé mon intérêt pour la nature: j’ai envie que mes filles respirent de l’air pur à 50ans!"

C’est lors de ces formations qu’il a rencontré Alain Peeters, professeur d’agronomie et passionné d’agroécologie, qui lui a donné le déclic pour développer une filière de farines naturelles et localesen ayant un impact positif sur la biodiversité, la santé, l’écologie et l’économie locale. "Je voulais faire du blé panifiable parce qu’il n’y en a plus en Belgique. D’ailleurs, la plupart du blé produit chez nous sert à l’alimentation animale et à fabriquer des biocarburants. On importe le reste pour nous."

Complètement autodidacte, Rafael Cué Alvarez a alors cherché des agriculteurs qui font pousser des blés anciens en appliquant les méthodes de la culture agroécologique. "Ça veut dire bio, qui n’utilisent pas de produits chimiques, qui œuvrent pour la biodiversité avec des mares, des ruches, des prés fleuris ou des vergers et qui travaillent en non-labour: les semis sont directement plantés dans un pré fleuri, par exemple. Le carbone et l’azote sont captés du sol, des mycorhizes se forment, il y a des vers de terre…: il n’y a donc pas besoin de produits chimiques."

En tout, des dizaines d’hectares en Belgique dont Rafael Cué Alvarez achète le blé "à la sortie du champ" . Il est ensuite stocké au sein de la coopérative Cultivae, trié, nettoyé "puis ramené chez moi, au moulin. J’ai en fait racheté une ferme à 100m du recyparc et j’ai équipé une des granges d’un moulin sur pierre de granit. Je fabrique plusieurs sortes de farines: de froment, d’épeautre, de sarrasin, de petit épeautre et de seigle. Pour la dernière saison, on sera à environ 100tonnes produites mais l’objectif, c’est d’être arrivé entre 500 et 1000tonnes dans cinq ans. Quand on pense que, la première année, j’ai sorti 5tonnes…"

Des idées de développement

Pour le moment, Rafael Cué Alvarez travaille seul, aidé néanmoins régulièrement par son épouse. "J’apprends de mes erreurs, au jour le jour. Je me prends parfois des murs puis je fais le tour des murs , résume-t-il en souriant. Tout ça, c’est mon petit geste de colibri pour la planète mais c’est très gratifiant et je me rends en tout cas compte qu’on peut faire de l’entreprenariat en étant apaisé." À terme, il compte bien créer un emploi de meunier. Chercher des agriculteurs agroécologiques dans le coin, aussi, même "si les agriculteurs qui travaillent en non-labour, c’est très difficile à trouver" . Et développer d’autres choses autour de sa ferme, commercial qu’il est dans le sang. Comme acquérir des terres pour en faire une ferme en autocueillette, par exemple. En faisant confiance aux "hasards de la vie qui m’ont amené jusque-là. Rien n’était planifié, les choses sont arrivées d’elles-mêmes, elles se sont mises…"

Et c’est ainsi que le Saint-Georgien s’est retrouvé à la tête d’une micro-meunerie.