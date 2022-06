La Galipette à Saint-Georges accueillera désormais 21 enfants

Ce mercredi étaient inaugurés les nouveaux locaux de La Galipette. La crèche de Saint-Georges peut désormais accueillir 21 enfants, contre 15 auparavant. Durant deux mois, les services communaux ont travaillé pour réaménager l’espace. "Auparavant, nous avons un espace commun pour tous les enfants. Désormais, les petits et les grands auront chacun leur zone", explique Sandrine Pironnet, la directrice. Un changement amené par la crise sanitaire. "Durant le Covid, nous avons dû séparer les enfants pour éviter que si l’un d’entre eux tombe malade, ils soient tous contaminés.Et finalement, on s’est rendu compte que c’était mieux au niveau du confort des enfants. Cela permettait notamment aux grands d’avoir moins d’interdits et plus d’autonomie." L’espace des plus petits (qui accueillait auparavant l’extrascolaire qui s’organise désormais ailleurs) compte maintenant deux dortoirs.L’ancien espace commun est, quant à lui, réservé aux plus grands.Le hall d’accueil a également été réaménagé "pour avoir un espace plus aéré".