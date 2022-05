Grosjean, presque 30 ans de coaching et de succès

À bientôt 64 ans, le Sprimontois n’est pas usé après avoir déposé ses valises dans 17 clubs professionnels en tant que coach. Il ne ferme d’ailleurs pas la porte au monde pro. " Je pense que j’ai fait mon temps, dit-il. Mais sait-on jamais? Les jeunes arrivent et je constate que contrairement à mon époque, on leur fait bien plus vite confiance.Mais je reste passionné.Et j’adore aller m’inspirer de ce qui se fait de mieux ailleurs.J’ai d’ailleurs pris d’un peu tout ce que j’ai connu de mieux pour faire mon chemin.À commencer par le regretté Yves Baré, que j’ai eu jadis comme coach à Seraing. Il fut mon guide.Plus près de nous, j’aime aussi les Ancelotti, Bielsa ou Guardiolamême si parfois, tous trois sont dans l’excès.Mazzu?Ah, il a signé une remarquable saison dans un club que je connais fort bien pour l’avoir relancé.Sans me jeter des fleurs, j’ai un peu fait l’Union d’aujourd’hui en y imposant un bureau pour le coach, des nouveaux vestiaires, une salle de musculation, etc.Notre remontée en D2 a forcé la ville à se bouger.On peut dire que j’ai laissé un beau bébé pour l’investisseur étranger qui l’a repris.Aujourd’hui, ce n’est plus pareil car le patron de Brighton a de l’argent… Quant à Mazzu, désolé, mais tactiquement, il n’a rien inventé non plus... (rires)"

On sent une pointe de regret quand le directeur technique stockali regarde dans le rétroviseur." Oui, je regrette de ne jamais avoir eu la possibilité de coacher un grand club avec beaucoup de moyens, peste-t-il. Souvent, je suis arrivé dans des cercles qui étaient un peu en mode survie.Puis, je suis une victime indirecte du footgate.J’ai eu, dans ma carrière, des accords avec trois clubs de D1, Malines, St-Trond et Beveren, qui sont tombés à l’eau à la suite des affaires.L’autre souci, c’est que je n’ai jamais pris d’agent.Or, on sait à quel point ils sont importants dans le foot moderne.Ils font et défont des fois des carrières... "

Les souvenirs se succèdent entre une eau plate et un café. Après des débuts à Wiltz " où après deux saisons, je dois quitter mon rôle de joueur pour me concentrer sur celui de coach pour lequel j’ai toujours été fait, je pensedepuis la cour de récréation ou foot de rue de mon enfance ", Grosjean est de l’épopée louviéroise où il prolonge pour 5 ans avant de se faire virer et de filer une première fois à Liège, alors club satellite du PSG. " C’est là que je rencontre Jean-Pierre Dalla Costa , se souvient-il. Entre nous, ça colle de suite.Et c’est lui qui, au terme d’une saison difficile financièrement, me libère en fin de bail... " Pour Mons où il fait de Cédric Roussel un international." Mais on sentait que là-bas, le club a vite perdu le contrôle au profit d’agents extérieurs " confie Grosjean, limogé assez vite mais ce qui n’empêche pas le club de chuter en D2." J’ai dit, en partant, au présidentLéone que Mons ne tiendrait pas 5 ans...Mais j’étais encore trop optimiste... "

Suivent des expériences, entre autres, à Eupen " où on coupait chaque euro en quatre " et où il révèle les Gillet, Brüls et autres Farsi, le Brussels " avec un président Johan Vermeersch dont le seul souci était la gestion du match, impossible nerveusement pour lui " mais surtout des épisodes remarqués à Dudelange, à qui il offre un titre de champion, Al-Shabab Riyad (voir ci-contre) et Liège, une seconde fois." J ’avoue que je suis parti triste de ce club, dit Grosjean. On sortait d’une victoire fin d’année civile 2019 quand pour une fois, mes petits-enfants étaient avec moi pour faire le tour du stade.On a alors entendu des supporters copieusement insulter mon nom.Pourquoi?J’étais implement victime d’une cabale, sans doute pour le futur coach (NDLR: Drazen Brncic). En attendant,j’ai tiqué quand un de mes petits-fils m’a demandé pourquoi on m’insultait. J’ai alors été trouver le président Lacomble avec une décision claire: j’arrêtais au plus tard fin de saison. " On connaît la suite: le 23 décembre 2019, Grosjean sautait. " Sans rancune " sourit-il en montant dans sa voiture…