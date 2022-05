Bientôt une boulangerie chaussée Verte?

Puis il y a eu le confinement et la première grande décision: fermer la boulangerie de Vivegnis mais en conserver l’atelier pour ne faire plus que des livraisons et de l’ambulant, à Stockay donc, mais aussi à Vivegnis et Kinkempois. Et toujours cette attirance particulière pour Saint-Georges où les pains et pâtisseries de Giuseppe étaient de plus en plus demandés… "Simon Havelange, de la Ferme du Culot, nous a proposé de s’installer une fois par semaine, le samedi, dans la cour de sa ferme. C’était donnant-donnant puisque je lui amenais des clients et je profitais des siens. C’est à ce moment que j’ai aussi commencé à utiliser son lait pour notre tarte au riz, une de nos spécialités , ajoute Giuseppe Saglimè. On a alors eu encore plus envie de s’installer dans le coin et on lui a demandé s’il ne savait pas où il y avait un terrain à vendre: il se fait qu’il en avait justement un, à 200-300mètres de là" , à l’entrée de Dommartin, à environ 1kilomètre de la sortie d’autoroute.

Aussi une maison

C’est l’architecte Robert Treselj, d’Anthisnes, qui a été chargé de réaliser les plans. D’une boulangerie et de son atelier et d’une maison d’habitation. "Si tout va bien, on voudrait bien être installés là dans les deux ans. Mais même après, on compte continuer à servir nos clients de Stockay, Vivegnis et Kinkempois en ambulants, d’autant que notre fils Enzo, qui va commencer la boulangerie à Waremme en septembre, nous aura rejoints d’ici là."

En attendant, il faudra que le projet, actuellement soumis à enquête publique et consultable à l’administration communale jusqu’au 7juin, soit validé.