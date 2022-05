Selon les gérants des magasins, ils auraient commis ces faits le 15, le 16 et le 17 mars, mais aussi le 12 et le 23 avril. Les suspects se sont rendus une dernière fois dans un des commerces en ce début mai. Cette fois, ils ont été arrêtés. Il est apparu que le couple utilisait un véhicule d’une personne qui les héberge à Villers-le-Bouillet. L’enquête devra déterminer si le propriétaire de la voiture, un homme né en 1957, avait connaissance ou non des délits qui ont été commis à l’aide de son véhicule. Le couple a été déféré ce mercredi au parquet de Liège.