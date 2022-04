250 boîtes Senior Focus distribuées

Lors du conseil communal de ce jeudi soir, Marion Guillaume, chef de projet du PCS (Plan de cohésion sociale) de Saint-Georges, présentait le rapport d’activité 2021 de ce dernier. Parmi les différentes actions menées, il y a celle de la distribution des boîtes Senior Focus. Destinées aux citoyens de 75 ans et plus, mais aussi aux personnes isolées, elles contiennent des renseignements utiles aux services de secours en cas d’intervention. "La distribution a commencé en janvier 2022. Et jusqu’ici, nous en avons distribué 250sur les 1000 commandées , indique Marion Guillaume. La prochaine distribution aura lieu sur le marché de Stockay. Et les personnes peuvent également venir les chercher à l’administration communale."