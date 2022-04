Saint-Georges | Futur festival hip-hop cherche artistes solos ou groupes pour monter sur scène

Et si Thomas Brugmans, coordinateur du centre culturel, avait déjà lancé l’idée d’organiser en fin d’année un petit festival hip-hop, histoire de motiver les troupes, le projet se concrétise. La date du vendredi24juin a été arrêtée et le concept aussi. "Parmi la quinzaine de participants qui fréquentent l’atelier, tous ne se sentent pas encore prêts à monter sur scène" et certains n’auront de toute façon pas le temps de finir ce qu’ils ont commencé "mais on voulait donner une visibilité à ceux qui en ont envie" . D’où l’appel lancé aussi aux artistes et groupes de hip-hop qui voudraient se produire dans la cour et sur la scène du centre culturel ce jour-là. "D’emblée, tout qui veut peut se proposer d’y participer mais il faut un minimum de “professionnalisme”, c’est-à-dire des textes et des compos qui tiennent la route et pas seulement deux titres à présenter , poursuit Thomas Brugmans. On fera de toute façon une sélection avec les collègues et on va aussi lancer l’appel via les médias jeunes que sont Tipik et Tarmac et des médias branchés hip-hop" , afin de proposer une scène cohérente et donner une crédibilité à l’événement. "On compte également proposer des démos de danse et de graff."

Aussi du rock, le samedi

Et comme on sera en pleine Fête de la musique un peu partout, le centre culturel prolongera le plaisir le samedi avec une scène plus rock, d’artistes essentiellement des environs. Comme No Pan Kissa de Marchin, les Liégeois de Out Of The Zoo ou le groupe de cover CALICE. "Il y aura des concerts et des animations pour enfants et on voudrait installer un village associatif dans les jardins du centre culturel." Une (encore) nouvelle version de l’ancien Yernawe Rock Festival, relancé par les groupes politiques saint-georgiens il y a 3ans sous l’appellation Dragon’s Festival et organisé l’an passé par Olivier Ernest, Eddy Couvreur et son épouse Véronique Dubuy au profit des sinistrés des inondations de juillet2021.

Pour proposer ses talents au festival hip-hop du 24juin, 04/2597505 ou animation@saintgeorgesculture.be