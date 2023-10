Le CPAS de Remicourt a emménagé dans l’ancienne école de Hodeige, modernisée

35 000 € de travaux

L’ancienne école a été mise à disposition gratuitement par la Commune, qui a également financé les travaux d’aménagement à hauteur de 35 000 €. Il a fallu transformer les classes en bureaux, aménager une nouvelle salle de réunion, où se tiendront les conseils du CPAS ainsi qu’un local pour les animations. "Nous avons des cours d’informatique depuis septembre, les cours de cuisine ont repris et des cours de couture vont débuter en janvier. D’autres nouveaux ateliers suivront, l’espace nous le permet. On est vraiment équipé pour être autonome." Le CPAS occupe désormais tout le rez-de-chaussée et une partie de l’étage où il reste le local dédié à la bibliothèque.

L’emménagement a eu lieu mercredi et dès lundi, les services seront totalement opérationnels. "Nous gardons les mêmes horaires si ce n’est que désormais, les permanences ont lieu tous les jours de 9h à 11h30. Pour les après-midis, c’est sur rendez-vous, indique la directrice qui se réjouit de voir l’équipe de six personnes prendre ses marques. On est vraiment contents car les bureaux sont plus grands, plus confortables, tout bénéfice pour les allocataires sociaux mais aussi pour le personnel."