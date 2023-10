Les policiers neutralisent un Remicourtois en tirant à l’aide d’une arme non létale

Lorsque les policiers sont arrivés sur place, le Remicourtois a d’abord refusé toute aide et toute intervention des soignants. Il a même interpellé les policiers avec une hache et un marteau. Les défiant de venir le chercher "tout en vociférant et en les menaçant de s’en prendre à leur intégrité physique", explique le chef de zone, André Jamers. Comme l’homme se montrait agressif, qu’il ne voulait pas entendre raison, les policiers ont fait usage de leur arme: un fusil FN303. "Qui est une arme non létale acquise récemment par la zone de police Hesbaye", poursuit-il.

Ainsi neutralisé, l’homme a été privé de liberté puis transféré en milieu hospitalier car il s’était blessé au bras dans sa tentative de suicide. Et là, le chef de zone, le commissaire divisionnaire André Jamers, veut mettre en lumière "le professionnalisme et le sang froid dont ont fait preuve les policiers de la zone de Hesbaye. Ils ont agi en professionnels."