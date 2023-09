Le Remicourtois Julien Broeders condamné à 30 ans de prison par la cour d’assises de Liège

Après deux heures de délibération, le jury de la cour d’assises de Liège, composé de 7 femmes et 5 hommes, a tranché et a condamné Julien Broeders à 30 ans de prison. La gravité des faits, la sauvagerie inouïe et les conséquences dramatiques des faits, la souffrance imposée à une victime de 82 ans à travers un viol et des coups au point qu’elle en a perdu son autonomie, l’absence de regrets et ses antécédents judiciaires ont conduit le jury à prononcer cette peine.