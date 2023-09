La société remicourtoise Dalemans primée dans le cadre de la Semaine de la mobilité

Ses efforts en matière de mobilité ont été remarqués. La société Dalemans, qui siège à la rue Jules Mélotte à Remicourt, a été primée dans le cadre de la Semaine de la mobilité par l’Union wallonne des entreprises. "On vient de l’apprendre, nous informait Gabriel Dalemans, le coordinateur qualité, sécurité, santé et environnement de l’entreprise et petit frère du directeur. Ç a fait très plaisir car il est vrai que depuis l’année dernière, on a fait pas mal de choses du point de vue de la mobilité. Je ne sais pas exactement ce qui a motivé cette reconnaissance mais je pense que c’est notre dynamique globale en la matière qui est saluée ici."