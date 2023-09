Affaire Broeders à Remicourt: l’avocat général réclame 30 ans de prison et une mise à disposition du TAP

Pour l’avocat général, même si l’enfance de l’accusé a été émaillée du divorce de ses parents, "c’était une enfance comme des milliers d’autres. Il s’est inventé une enfance difficile avec un papa soi-disant violent alors qu’il a été juste strict avec ses fils. La personnalité de quelqu’un ne dépend de toute façon pas que de l’éducation et la fratrie des Broeders n’est pas une fratrie de délinquants." La maman, elle, a été une maman aimante, parfois dépassée par les agissements de son fils Julien. "Elle l’a couvé avant de le couvrir, elle est aujourd’hui dans le déni le plus total de ce qu’il est devenu."

Son manque de persévérance ? "C’est très mauvais pour la réinsertion"

Évoquant les résultats des expertises des psychiatre et psychologue, l’avocat général a insisté sur le fait que "monsieur Broeders savait très bien ce qu’il faisait au moment où il le faisait" et aussi après quand il a tenté de maquiller ce qu’il avait fait. Pour elle, le Remicourtois n’a pas voulu se dévoiler car il porte une grande attention à ce que les gens pensent de lui. "Même quand ses parents assurent ici qu’ils ne le lâcheront pas quoi qu’il arrive, il continue à se taire."

Quant à son manque de persévérance, un des traits des personnalités psychopathiques, "c’est très mauvais pour la réinsertion", annonce l’avocat général, qui fait référence à la thérapie individuelle concernant les addictions que Julien Broeders a suivie quand il était en IPPJ et qui n’a pas fonctionné, ainsi qu’aux deux cures de désintoxication suivies d’un échec.

"Ne pas le laisser en dehors des radars"

Une peine, c’est un rappel de la loi. Qui doit être à hauteur de la gravité des faits et qui doit protéger la société des délinquants, pacifier un lieu de vie "comme le village de Lamine qui a été traumatisé". Et puis, pour Pascale Schils, la symbolique du mur de la prison est "essentielle et nécessaire au début de l’introspection, d’autant que toutes les solutions déjà proposées à monsieur Broeders ont été vouées à l’échec".

L’avocat général a ainsi requis une peine de 30 ans de prison et la mise à disposition du tribunal d’application des peines "pour ne pas le laisser en dehors des radars", mettant en avant la gravité des faits ; la cruauté des gestes posés ; la longueur du calvaire de la victime survivante ; la douleur morale d’être attaquée par un voisin et qu’elle subit encore suite au préjudice qu’elle a vécu ; la culpabilité qu’elle ressent par rapport au décès de Didier Bada ; la froideur, le cynisme et la personnalité antisociale et psychopathique de l’accusé ; le risque important de récidive et son incapacité d’introspection. "À son âge, on ne changera plus sa personnalité et ce sera un long chemin pour s’améliorer. Qu’il profite de cette peine pour faire son examen de conscience, qu’il se forme… C’est à lui de donner un sens à sa peine et un sens à sa vie", a conclu l’avocat général.