Affaire Broeders à Remicourt: la défense réclame une peine inférieure à 30 ans

Mais l’avocat liégeois veut une juste peine: suffisamment dissuasive pour freiner le condamné dans toute envie de commettre de nouveaux faits délictueux, mais qui lui laisse également un espoir.

Pour Me Pascal Rodeyns, le passage à l’acte chez Julien Broeders est dû à "sa personnalité antisociale, qui s’exprime de façon criminelle quand il est sous toxiques. Un mix des deux, en fait."

Il note malgré tout que son client a toujours été adéquatement positionné dans le monde du travail. "C’est quelqu’un qui a toujours été inséré professionnellement et il fonctionne correctement dans ce monde-là, aussi quand il rend des services dans le voisinage. C’est aussi quelqu’un qui a, de lui-même, voulu se défaire de ses addictions: il s’est rendu compte qu’il avait un problème, l’a pris en mains et ça a marché un petit temps. C’est donc quelqu’un qui sait s’insérer et se remettre en question et ce n’est pas parce qu’il a essayé et raté deux fois, qu’il n’y parviendra pas la troisième fois."

Entre 25 et 29 ans de prison

Si l’avocat liégeois est d’accord que le cadre carcéral apportera des balises à son client, il dresse malgré tout un portrait peu enviable de la prison. "Il a besoin d’un encadrement et d’un suivi psychologue et ça, il n’y aura accès que quand il pourra prétendre à la libération conditionnelle. Il faut donc fixer une peine raisonnable pour que des services psychosociaux puissent intervenir avant qu’il ne soit trop endurci. Donc, entre 25 et moins de 30 ans serait une juste peine: au tiers, il va pouvoir bénéficier de ces aides. Ça ferait quelques années à purger sans être suivi, puis de l’être. On a tout intérêt à tenter ça, qu’il ait un maximum d’aide à l’intérieur puisqu’on sait qu’il sortira d’office un jour !"

Quant à le mettre à disposition du TAP, "c’est un peu lui fermer la porte à double tour, lui dire “Toi, on pense que tu n’évolueras de toute façon pas !”. Ça va le démotiver et en le démotivant, ça va affecter sa capacité d’introspection."

Le jury est maintenant parti en délibération pour juger de la peine à imposer à Julien Broeders. Comme il l’avait dit à une autre occasion au cours du procès, l’avocat liégeois a redit cette phrase de Sénèque pour conclure: "Condamnez le crime, mais ne condamnez pas le criminel."