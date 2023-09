Le Remicourtois Julien Broeders est "un impulsif, qui gère difficilement la colère et ses émotions"

Depuis le début de son procès le 18 septembre, Julien Broeders, 32 ans, cristallise les frustrations de toutes les parties. Les familles des victimes, les avocats, le président de la cour d’assises, l’avocat général, et même le public. C’est qu’il intrigue, à ne rien dire et malgré les efforts de tous ceux qui l’y encouragent. "Je n’ai rien à dire", répond-il à presque toutes les questions concernant directement les faits. Pour le reste, pour parler de sa vie, il n’est guère plus prolixe. L’économie des mots. Sur tous les plans. Ça frustre beaucoup, ça agace parfois. C’est qu’il intrigue, aussi, à ne rien montrer, même quand la maman de Didier Bada l’exhorte à avoir un mot pour elle et ses petits-fils, quand son papa pleure à la barre. Dans ces moments-là, comme tout au long des journées du procès, il est impassible. Il regarde devant lui, dans le vide, ou ses pieds. Il ne réagit pas quand défilent les images des crimes qui lui sont reprochés, il ne réagit pas quand défilent, dans la bouche des uns et des autres, les arguments contre lui.