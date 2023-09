Affaire Broeders à Remicourt: le jury ne partira en délibération que jeudi matin

L’après-midi a repris avec la plaidoirie des avocats de la défense, Me Pascal Rodeyns et Me Steve Van Laenen. "Vous vous demandez sûrement “Qu’est-ce qu’ils vont bien pouvoir faire ? Pourquoi ont-ils accepté de le défendre ?”, s’est adressé Me Rodeyns aux jurés. En cour d’assises, le rôle d’un avocat est fondamental. “Il faut condamner le crime sans haïr le coupable”, disait Sénèque. En fait, je n’ai qu’un regret dans ce dossier, c’est d’y être arrivés si tard, peut-être trop tard. On a d’ailleurs été à deux doigts de déposer notre mandat, pour nous délier complètement de ce que dit l’accusé. Ça nous aurait facilité le travail, évidemment. mais si on avait fait ça, on coupait le lien avec lui et nous n’avons pas fait ce choix parce que monsieur Broeders a évolué dans sa position. Quand je l’ai rencontré pour la première fois, il m’a semblé abandonné. avec très peu de soutien familial et enfermé dans une stratégie de défense, quelqu’un au faible QI qui ne comprend pas tout, mais on n’a a eu aucun problème relationnel avec lui donc on est restés. Au moins, maintenant, il admet l’hypothèse que c’est peut-être lui et ça nous permet d’aborder le dossier de façon plus sereine, autrement qu’au début du procès."