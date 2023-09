Affaire Broeders à Remicourt: "Didier Bada est mort en héros"

Les éléments qui fondent, selon Me Croisier, la culpabilité de Julien Broeders dans le cadre du meurtre de Didier Bada ?

1. L’absence de crédibilité de Julien Broeders, du premier au dernier jour: un trou de deux heures dans son emploi du temps, des mensonges quant à l’histoire de la soi-disant chute en scooter, son amnésie "abracadabrantesque alors qu’il a toujours dit se souvenir de tout, les neuf fois où il a été entendu pendant l’enquête. Il n’en parle pas non plus à sa mère ou à son frère. Cette thèse, elle arrive pour la première fois ici, c’est une invention devant vous."

2. L’ADN. Les traces de l’ADN de la victime survivante sur des vêtements de l’accusé, celui de l’accusé sur les lieux des faits et sur une arme utilisée ainsi que sur les mains de Didier Bada. "L’ADN, il est confondant, point."

3. L’identification formelle de l’auteur des faits par la victime survivante. "Il y a rarement, en cour d’assises, une victime survivante. Mais là, on a quelqu’un de crédible et qui dit que c’est lui. Quelqu’un qui n’exagère pas."

4. Les demi-aveux au cours du procès. "C’est indécent, ça blesse. Si vous vous saviez innocent, vous diriez “C’est peut-être moi”, vous ? Non, vous hurleriez votre innocence à la terre entière !"

Pour l’avocat, les jurés ont donc "tout ce qui est nécessaire pour répondre “oui” à la question de l’homicide sur Didier Bada".

Me Franck Posquin, avocat de Georgette Delhalle, la maman des fils Bada, a d’emblée insisté auprès des jurés: "Au vu de tous les éléments du dossier, la décision que vous devez prendre ici peut l’être avec la plus grande assurance, la plus grande sérénité. La vie, c’est ce qu’il y a de plus sacré, de plus précieux, de plus irremplaçable. Lorsque quelqu’un ôte la vie à quelqu’un d’autre, il commet l’acte le plus grave, le plus punissable. À vous de sanctionner de tels actes irréparables. Y a-t-il, pour une mère, plus insupportable que de perdre son fils unique et plus douloureux que de le perdre de manière aussi brutale et gratuite ?"

Pour l’avocat, "Monsieur Bada est mort en héros, en défendant la plus belle des causes qu’est la vie". Il a regretté que l’accusé n’ait jamais donné d’explications, formulé d’excuses. Qu’il n’ait pas pris ses responsabilités. Pour lui, "un violent contraste avec le comportement" des parties civiles.