Affaire Broeders à Remicourt: toutes ces traces, "ça fait évidemment beaucoup"

On ne retrouve par contre pas (suffisamment) d’ADN masculin sur l’écouvillon vaginal réalisé sur madame. "Cela peut s’expliquer de plusieurs façons: soit qu’il y a eu pénétration sans éjaculation soit que la personne de sexe masculin n’a pas de spermatozoïdes dans le sperme ou soit qu’elle a subi une vasectomie." Le viol de l’octogénaire est avéré par la présence de liquide séminal, mais impossible de déterminer le profil génétique du coupable, donc.

"Il y a eu un contact fort et prolongé"

Les taches de sang relevées sur le sol du garage de Julien Broeders révèlent quant à elles à chaque fois un mélange de trois personnes, dont l’accusé. Même chose sur certains vêtements de l’accusé (dont son profil et celui de l’octogénaire). Les prélèvements sous les ongles de la main droite de Didier Bada montrent quant à eux son profil génétique, mais aussi ceux de l’octogénaire et de l’accusé. "Ça veut dire qu’il y a eu un contact fort et prolongé entre ces personnes."

Pour les traces retrouvées à l’intérieur du pull de Julien Broeders, soit il y a eu du sang directement sur le vêtement "soit il n’en portait pas, il a eu du sang de madame sur lui et il y a eu un transfert quand il a remis son vêtement: pour moi, c’est cette version la plus probable".

À l’issue de l’exposé du docteur Abati, Me Alexandre Wilmotte, avocat de l’octogénaire, a demandé si "scientifiquement, on pouvait dire que monsieur Broeders a été présent sur les lieux des faits ?" L’expert hésite puis répond: "On retrouve son ADN sur les éléments mais est-ce que ça implique nécessairement que monsieur a été sur les lieux ? L’épée a été retrouvée sur les lieux, par exemple, mais n’importe qui peut l’avoir amenée."

guillement Et on retrouve aussi son ADN sous les ongles de monsieur Bada. Ça fait évidemment beaucoup…

L’avocat, à l’attention des jurés, rappelle alors que l’ADN de Julien a été retrouvé sur cette épée "qui était déjà là et qui y est restée. On peut aussi déduire de manière raisonnable qu’il a remis ses vêtements alors qu’il avait du sang de madame sur lui. Et on retrouve aussi son ADN sous les ongles de monsieur Bada. Ça fait évidemment beaucoup…"

Et quand l’avocat demande à l’accusé comment il peut alors expliquer la présence de son ADN sous les ongles de monsieur Bada, il répond : "Je n’ai pas d’explication"