Affaire Broeders à Remicourt: "Quoi qu’il arrive, tu seras toujours mon fils, je t’aime"

"C ’était un enfant tout à fait correct, jusqu’au divorce, quand il avait 9-10 ans: il était très gentil et très serviable, je n’ai pas à me plaindre des dix premières années, entame le papa de Julien Broeders. Je n’ai ensuite plus eu de contacts pendant 5-6 ans. Au début, les enfants venaient un week-end sur deux puis ils n’ont plus voulu venir. La police m’avait dit qu’elle voulait bien aller les chercher en camionnette mais, moi, je ne voulais pas faire comme ça, pour eux. Plus tard, il a fait des choses qu’il ne devait pas faire, il est allé en IPPJ dix mois. Je ne suis allé l’y voir qu’après 6 mois pour qu’il comprenne que j’étais fâché, que je n’appréciais pas ce qu’il avait fait. Après l’IPPJ, ça allait très bien. Puis il a commencé à boire et buvait assez bien, il a encore fait quelques bêtises. En fait, quand il est occupé, Julien, ça va très bien. Mais quand il ne fait rien…"