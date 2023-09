Affaire Broeders à Remicourt: "J’ai d’abord voulu le couvrir, mais c’est quand même grave, ce qu’il a fait", dit le frère de l’accusé

Il explique que Julien Broeders est rentré entre 23 h et minuit le 2 novembre 2021. "Quand il est rentré dans ma chambre, j’ai vu qu’il avait une grosse tache de sang qui coulait sur son front. Ma maman l’avait un peu soigné, mais ça coulait encore. Je lui ai demandé ce qu’il avait fait et il m’a dit qu’il était tombé en scooter dans un champ. Il était calme."

Habitué à couvrir son grand frère

"Cuisiné" par le président, le frère ne se souvient plus de certaines choses qu’il a déclarées, a des doutes au sujet d’autres, ne sait plus précisément. Philippe Gorlé insiste pour que le témoin dise la vérité à tous ceux qui l’interrogeront aujourd’hui. Le témoin semble de bonne volonté et assure que oui. L’avocat général vient à son secours en lui demandant s’il est stressé ce matin. Ce qu’il confirme. Il confirme aussi qu’on peut se baser sur sa deuxième déclaration de l’époque, qu’elle est conforme à ce qui s’est passé même s’il ne se souvient plus de tout près de deux ans après. "Est-ce que votre frère avait l’habitude de faire des bêtises ?", demande alors l’avocat général au témoin. "Oui." "Et est-ce que vous aviez l’habitude de le couvrir dans ces cas-là ?" "Oui", admet le frère de l’accusé pour tenter d’expliquer ses changements de version.

Le frère de l’accusé explique aussi qu’il lui rend visite en prison régulièrement. "Surtout parce que ma maman, qui est dévastée, a envie d’y aller. Moi, j’ai envie sans avoir envie. Quand j’ai appris qu’il y avait des ADN et tout ça, je n’ai plus trop eu envie de le soutenir." Sur interpellation de Me Alexandre Wilmotte, il explique qu’il pense que c’est très difficile pour son frère d’admettre la réalité des faits.

"Je considérais Didier Bada comme mon père"

Quand on lui demande d’évoquer la mémoire de Didier Bada, le frère de l’accusé dit de lui que "c’était un mec génial, je le considérais comme mon père. Il était très gentil, je m’entendais très bien avec. Il venait souvent à la maison, comme copain, puis après parce qu’il s’intéressait à ma maman, au printemps 2021. Moi, tant qu’elle est heureuse, je suis content, alors, je trouvais que c’était bien, cette relation. Ça ne dérangeait pas non plus mon frère. Ça m’a fait de la peine quand ma maman lui a dit que ça n’irait pas plus loin parce que je les voyais bien ensemble. Il a continué à la draguer, mais il n’y a pas eu de harcèlement ou quoi, pas du tout." Mais le trentenaire et l’accusé ont néanmoins cessé de fréquenter Didier Bada.

Le frère Broeders reconnaît aussi que Didier Bada était venu le trouver pour lui dire que la victime survivante s’était plainte, quelques mois avant les faits, d’avoir subi des attouchements de la part de l’accusé. "J’en ai parlé à mon frère, mais il a complètement nié. Mais je sais qu’il est très tactile avec les femmes.

De façon plus générale, le témoin évoque sa relation avec son grand frère: "Je m’arrangeais toujours bien avec lui sauf quand il buvait un verre parce qu’il change de comportement, il devient agressif, il est incontrôlable. Quand il ne boit pas, il est gentil avec tout le monde, il est courageux, il travaille."