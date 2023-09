Affaire Broeders à Remicourt : "Chaque fois, elle me dit qu’elle prie tous les jours pour Didier"

L’octogénaire a pensé à un moment venir témoigner devant la cour d’assises, comme c’était prévu. "Puis elle n’a plus été d’accord et vu son âge et les conséquences physiques et mentales qu’elle subit encore, je comprends, poursuit Christine. Moi-même, quand j’ai témoigné, j’ai regardé plusieurs fois l’accusé et il ne lève même pas les yeux, même quand on le fixe. Qu’aurait-elle pu en retirer, de voir un mur pareil ? Depuis quelque temps, il y a tout qui revient, elle est très anxieuse, très angoissée, elle fait des cauchemars. Elle ne veut plus jamais le voir, elle se demande tout le temps pourquoi ça lui est arrivé à elle, ce qu’elle a fait pour mériter une chose pareille. Depuis les faits, elle ne sait plus faire grand-chose toute seule, non plus. On a dû installer un système de repas à domicile et elle a une aide-familiale. Elle qui adorait s’occuper de son jardin, elle ne sait plus, elle est même déjà tombée deux fois. Et seule et quand on ne sait plus rien faire, les journées sont longues…"

"Un drame innommable, comme dans un mauvais film"

Ce que la belle-fille de la victime lui souhaite, c’est que le verdict lui apporte une forme d’apaisement. "Elle n’a jamais eu une vie facile et puis, ce drame innommable, comme dans un mauvais film… J’espère que la fin du procès va lui permettre de mettre ça derrière elle parce qu’elle a toujours beaucoup d’angoisses et de peurs à l’idée qu’il sorte de prison. L’étage de sa maison (où se sont passés les faits, NDLR) a été remis à neuf mais elle vit au rez-de-chaussée et de sa véranda derrière, elle voit la maison de l’accusé, ce n’est vraiment pas simple pour elle…"

L’octogénaire, rentrée chez elle quelques mois seulement après sa violente agression, revoit régulièrement la maman de son voisin, Didier Bada, "et même si ce n’est pas fondé, elle culpabilise encore énormément par rapport à lui, ça continue à la ronger, elle s’en veut beaucoup. Chaque fois que je la vois, elle me dit “Je prie tous les jours pour Didier”…"