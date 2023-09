Affaire Broeders à Remicourt: "On devait être là pour lui"

Après une semaine de procès, ils font "le bilan" de ces premiers jours éprouvants. "On a quand même appris pas mal de choses, mais il manque quand même ce que l’accusé pourrait dire: juste un mot, pas une excuse puisqu’il ne reconnaît pas, mais au moins qu’il parle, qu’il explique des choses, même son accident de scooter", dit d’emblée Corentin Bada. "C’est vrai que c’est dommage, une cour d’assises si longue et où l’accusé ne dit rien", renchérit son grand frère.

"J’ai fait mon deuil de ce qu’il aurait pu dire"

Des explications, des excuses, les fils Bada et leur grand-mère en auraient bien voulu, mais, fatalistes, ils se disent qu’ils n’en auront pas. Mais ça ne les empêchera pas d’avancer. "J’ai fait mon deuil de ce qu’il aurait pu dire, confie Georgette Delhalle. On y a cru au début, mais on sait maintenant qu’on devra faire avec et on fera avec." Ou plutôt sans. Comme sans le témoignage de la victime survivante. "Elle m'a dit un jour qu'elle allait venir. Puis trop de temps a passé entre ce moment et le procès. Mais je ne pense pas que ça aurait changé grand-chose, je pense qu'elle n'aurait de toute façon pas beaucoup parlé. Nous, maintenant, ce qui nous importe, c’est de savoir à combien il va être puni.", résume l’octogénaire.

Ils se réjouissent en tout cas tous d’en avoir fini avec ce procès. "Même si on n’était pas là ce soir-là, on revit un peu les faits, c’est dur", commente Corentin. "Le premier jour, on a eu le résumé des faits, ajoute Loïc. Depuis, les choses sont répétées, analysées, décortiquées… mais c’était le premier jour le plus dur, ça, oui."

Toute la famille est néanmoins consciente que sa présence était nécessaire. En mémoire de Didier Bada et pour eux tous. "On devait être là pour lui, c’est la dernière chose qu’on pouvait faire pour lui. Ça va permettre de tourner une page, aussi." Pour se concentrer alors sur les belles choses de leur famille : la fille de Corentin Bada, qui est convaincue que son "Bonpa" est maintenant une étoile dans le ciel, et sur la future fille de Loïc, qui naîtra dans quelques semaines. "Et tout ça, c’est beaucoup de joie !", conclut Georgette Delhalle.