Affaire Broeders à Remicourt: une personnalité antisociale mais "aucun trou noir", dit le psychiatre

Les deux professionnels le disent affable et détendu en entretiens. "Son pouls et sa tension sont parfaitement normaux et on note un état d’anxiété particulièrement faible qui interpelle pour quelqu’un qui est incarcéré pour des faits gravissimes dont il dit qu’il ne serait pas responsable."

Des résultats "pathologiques" au testing de personnalité

Au testing de personnalité (567 questions), "on voit que l’accusé, en fonction de ses réponses, a eu une attitude hyperdéfensive face aux tests, mais il a deux choses qui ressortent: ce sont les résultats liés à l’échelle d’hostilité hypercontrôlée (colère, frustration, violence rentrée…) et l’échelle d’addictions admises. Pour les deux, les résultats sont pathologiques", explique Anthony Schena.

Julien Broeders a aussi obtenu le score de 21/24 sur l’échelle de psychopathie de Hare. "Nos conclusions ? Il n’y a pas de trouble mental qui aurait aboli ou gravement altéré le discernement de l’accusé au moment des faits, mais bien un trouble de la personnalité antisociale."

Quant au manque d’empathie notée chez l’accusé, qui passe ses journées au procès droit comme un i, les yeux baissés ou fermés, peut-il être lié à tout ce que les professionnels qui l’ont expertisé ont relevé à son sujet ? "Il n’y a que deux pathologies dans lesquelles il n’y a pas d’empathie: l’autisme et les personnalités psychopathiques. Et monsieur n’est pas autiste…"

Et l’avocat de l’accusé, Me Pascal Rodeyns, de préciser, que "ce n’est pas parce qu’il n’y a pas d’expression des émotions qu’il n’y a pas d’émotions: je ne connais encore aucune technique qui permet d’aller forer dans le cœur pour le savoir". Il regrette aussi qu’il n’y ait pas eu de test spécifique sur son client quant à d’éventuelles déviances sexuelles.

"Oui, la combinaison alcool et cocaïne peut amener une libido désinhibée"

Le psychiatre ne croit donc pas à une amnésie d’une heure quart à deux heures postérieure au traumatisme crânien présumé (suite à la chute en scooter évoquée par l’accusé). "Au niveau médical, c’est plutôt rare si pas rarissime. S’il y a un trauma crânien, il y a de toute façon d’autres phénomènes, comme des nausées, des vertiges, des maux de tête…"

L’accusé étant habitué à consommer 2 litres de bière par jour, à prendre régulièrement des stupéfiants et des médicaments (dont un antidépresseur), comme le jour des faits, il n’y aurait dans ce cas "aucun facteur déclenchant qui pourrait expliquer une aliénation mentale justifiant le passage à l’acte. Et je ne vois pas d’autre élément qui pourrait entraîner une amnésie de plusieurs heures… Quant à la cocaïne, comme monsieur était habitué à la substance, on ne s’attend pas à un passage à l’acte" comme celui qu’on lui reproche.

Quant au cocktail "alcool + cocaïne égalent prostituées" évoqué par l’accusé et plusieurs de ses amis, le psychiatre admet que, "oui, ça peut amener une libido désinhibée". Suite à l’interpellation de l’avocat général évoquant les attouchements et propositions sexuelles que l’accusé avait faits quelques semaines avant les faits à la victime, le psychiatre précise que "dans le cadre de personnalités antisociales et psychotiques, il existe des franges qui ont des attraits pervers, qui peuvent être sadiques, gérontophiles…"