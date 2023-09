Affaire Broeders à Remicourt: "Je voudrais un mot d’excuses, des explications", réclame la maman de Didier Bada

Quand le système de télévigilance les a appelés le soir qui précède, Georgette Delhalle a dit à son fils qu’elle allait l’accompagner. "Il m’a dit “Non, tu vas dormir et tu ne te tracasses pas”. Je suis quand même restée debout jusque 2 h du matin, mais je me suis dit qu’il n’avait pas voulu me déranger et qu’il était dans sa chambre et je suis allée dormir."

"Je ne le reconnaissais même plus, il n’avait plus de visage"

Quand elle est rentrée dans la maison de sa voisine le lendemain, avec l’infirmière à domicile, elles étaient très stressées. "Quand j’ai vu mon fils, quelle horreur ! Je ne le reconnaissais même plus, il n’avait plus de visage, c’est une image qui va me rester pour toute ma vie. Je me suis assise près de lui puis j’ai seulement entendu ma voisine et j’ai dit à l’infirmière d’appeler une ambulance, qu’elle n’était pas morte."

Georgette Delhalle a assez vite pensé que le responsable des faits pouvait être Julien Broeders. Non seulement parce qu’elle était au courant qu’il aurait eu des attouchements sur la victime quelques mois plus tôt, mais aussi parce qu’elle s’est dit que ça ne pouvait qu’être quelqu’un qui connaissait son fils, pour ne lui avoir laissé aucune chance comme ça… "J’ai beaucoup culpabilisé, je me suis dit que j’avais envoyé mon fils à la mort. Mais je pense que si j’avais été avec lui, je serais sûrement morte, comme il me connaissait bien aussi."

Elle explique également que quand la victime a préparé sa sortie du home, elle a demandé à Georgette Delhalle pour venir vivre chez elle "mais j’ai refusé. Je lui ai dit que ma porte serait toujours ouverte, mais que je n’irais par contre plus jamais chez elle. On parle quand on est dehors toutes les deux, elle aime bien me raconter les potins du village. On n’a par contre parlé qu’une fois des faits, elle m’a dit qu’elle avait vécu un calvaire atroce, elle m’a expliqué à sa manière qu’elle avait été violée et frappée partout."

"Je n’ai rien à vous dire..."

Le président, Philippe Gorlé, demande alors à Georgette Delhalle si elle a quelque chose à ajouter pour clore son témoignage. "Avant que ce procès se ferme, je voudrais un mot d’excuses, pas pour moi mais pour mon fils qui n’avait pas besoin de mourir d’une mort aussi cruelle. Je suis là depuis le début pour avoir des explications, mais je n’aurai même pas reçu ça: j’ai eu quelques réponses depuis le début, mais les seules que je voudrais avoir, je ne les aurai certainement jamais."

Pendant que la maman fait circuler des photos de famille parmi les jurés, le président Philippe Gorlé et l’avocat des fils Bada interpellent une nouvelle fois l’accusé, pour voir s’il a quelque chose à dire. "Une dernière fois…, implore Me Adrien Croisier. Monsieur Broeders, vous n’avez plus aucune excuse puisque, elle l’a dit ce matin, vous aurez toujours l’amour de votre maman, même si vous êtes condamné. Devant la maman et les enfants de monsieur Bada, avez-vous quelque chose à nous dire ? Avez-vous avancé dans votre réflexion ?"

"Je n’ai rien à vous dire", répond laconiquement l’accusé.