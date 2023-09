Affaire Broeders à Remicourt: "Je suis persuadée que Julien n’a rien fait", dit sa mère

Elle raconte que, le soir des faits, il est rentré aux alentours de 23 h. "Il saignait un peu au niveau de la tempe. Je l’ai désinfecté et je lui ai mis des stéri-strips. Le saignement s’est arrêté."

"Il vous a parlé de quelque chose ?", lui demande le président, Philippe Gorlé.

"Il m’a dit qu’il revenait de chez son copain, qu’il avait bu un verre et fumé un joint et qu’il avait glissé avec son vélomoteur et que c’est de là que venait sa plaie. J’ai pas été voir si son vélomoteur avait des dégâts, je reconnais. Il a appelé son copain devant moi. Il était calme."

La maman de l’accusé explique ensuite qu’elle a appris le lendemain le décès de Didier Bada et l’agression de sa voisine, par des habitants du quartier. Son fils a été arrêté quelques heures plus tard. "Pour moi, je suis persuadée que Julien n’a rien fait", affirme-t-elle.

"Depuis lundi, votre fils dit que ce serait peut-être possible que ce soit lui, mais qu’il ne se souviendrait pas…", l’interpelle le président.

"Oh ! Je ne suis pas au courant de ça !", répond-elle, légèrement surprise.

"Est-ce que vous serez toujours là pour lui-même s’il est condamné ?"

"Oui", répond celle qui visite encore régulièrement son fils en prison.

"Vous avez dit qu’à la fin, quand il faisait une bêtise, il s’excusait, intervient Me Adrien Croisier, l’avocat des fils Bada. Est-ce que vous trouvez qu’on doit s’excuser quand on fait une bêtise ? Est-ce que vous trouvez que c’est courageux, de s’excuser ?"

"Oui", admet-elle.

Pas bien dans sa peau, mais un vrai bosseur

Avant d’évoquer le soir des faits, la maman de Julien Broeders a parlé de leur vie. Du divorce quand Julien a une dizaine d’années, de la peine que ça cause à l’enfant qui ne voit plus son père, de la relation difficile qu’il a ensuite avec le second mari de sa maman. Elle raconte qu’il a fréquenté plusieurs écoles en fonction de ses affectations à elle, qui était puéricultrice. Une scolarité normale, mais un comportement qui change dès l’adolescence. "À 13 ans, il a fait un premier coma éthylique. Il n’était pas bien dans sa peau, mais vous dire pourquoi il a commencé à boire, je ne sais pas. J’avais parfois peur parce qu’il criait, mais à force de discuter avec lui, il se calmait. Mais il n’a jamais essayé de me frapper."

Entre ses 15 et 17 ans, Julien Broeders semble rangé, il faut dire que son apprentissage lui prenait beaucoup de temps. C’est à cette époque néanmoins qu’il a ses premiers soucis avec la police, la justice, et qu’il est placé en IPPJ. "C’est moi, pour aider Julien, qui avais contacté le SAJ au départ, pour essayer que ça aille mieux. C’est le juge de la jeunesse qui a décidé de le placer en IPPJ. Mais je ne sais pas trop ce qu’on lui reprochait, non (un incendie, un vol et un vol avec violences au cours duquel quelqu’un a été sérieusement blessé, NDLR). Il était vraiment différent quand il est sorti de là après 11 mois. Il n’y a pas eu de suivi avec un psychologue. Il a recommencé à boire quelques mois après."

Il se dispute alors avec son beau-père et va vivre chez son père, mais se dispute aussi avec lui et revient chez sa maman. Elle le dit sous l’influence "de mauvais copains", mais le qualifie de "travailleur, qui ne regarde pas à ses heures: à la sucrerie, ils étaient tellement contents de lui qu’il allait avoir son CDI. Et c’était la même chose quand il était couvreur. C’était un bosseur, c’est sûr, et quand il pouvait rendre service, il le faisait aussi. Il était aussi toujours le premier à aider à la maison."

"Timide avec les filles"

On évoque ensuite les relations sentimentales de l’accusé. "Les petites copines, ça n’a jamais duré très longtemps, à part avec une Hannutoise. Il est fort timide avec les filles. Il m’avait dit qu’il allait voir des prostituées, mais on n’a jamais trop parlé de tout ça. Il voulait une vie de famille."

Quant aux attouchements dont s’est plainte l’octogénaire, la maman de Julien Broeders n’était pas au courant. "Je ne sais pas. mais il n’aurait jamais osé m’en parler" si ça avait été le cas. Et elle ajoute qu’elle ne discute pas non plus du meurtre de Didier Bada et de l’agression de sa voisine avec lui, quand elle va le voir en prison…