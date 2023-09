Affaire Broeders à Remicourt: son infirmière à domicile ne pensait pas que l’octogénaire survivrait

L’infirmière (ou une de ses collègues, parfois) y allait tous les matins, entre 9 et 10 h. Non seulement pour la laver, mais aussi pour l’aider dans ses papiers "comme elle ne savait ni lire ni écrire, même si on sait sans problème tenir une conversation avec elle. On parlait de tout et de rien, de la météo, elle n’entrait pas dans les détails de sa vie. Avant le drame, elle se faisait encore à manger, elle allait faire ses courses, elle faisait une partie de son ménage et se promenait encore toute seule dans le village. Le dimanche, elle allait parfois voir la messe chez la maman de Didier Bada. C’est quelqu’un qui avait du caractère, oui, mais qui était toujours bienveillante avec nous, les infirmières à domicile, elle n’a jamais eu un mot plus haut que l’autre."

"On n’arrivait même plus à l’identifier"

La soignante s’est alors attardée sur le matin des faits. "Je me rends compte que le volet est cassé, je me dis qu’elle a peut-être eu un malaise et que les secours ont dû venir pendant la nuit. Puis je vois la porte suivante, avec la vitre cassée, grande ouverte, et je me dis que ce n’est pas possible que les secours aient laissé tout ça comme ça."

Aurore se rend alors chez Didier Bada et sa maman, dont elle savait qu’ils s’occupaient régulièrement de l’octogénaire. Ensemble, les deux femmes décident de pénétrer dans la maison. Elles appellent mais personne ne leur répond. Elles montent alors à l’étage. Et tombent sur le corps sans vie de Didier Bada. "Sa maman me dit “C’est mon fils, qui est là !”. Puis on a vu ma patiente bouger les bras de l’autre côté du lit, gisant dans une mare de sang. Il y en avait partout, on n’arrivait même plus à l’identifier."

L’infirmière, qui travaille aussi en soins intensifs et aux urgences, ne va pas plus loin et appelle les secours depuis le couloir. Le 112 lui conseille de placer la victime en position latérale de sécurité "mais comme elle avait une couverture sur elle, je l’ai laissée comme elle était".

Les deux dames sont alors ressorties de la maison dans l’attente des secours "qui sont arrivés assez vite".

"Elle ne sait pas encore si elle va venir"

Aurore est toujours l’infirmière de l’octogénaire. Elles n’ont que très rarement évoqué ensemble les faits "pour ne pas lui faire revivre les moments douloureux qu’elle a vécus".

Le président Philippe Gorlé lui demande alors si elle peut évaluer les séquelles de sa patiente. "De l’incompréhension par rapport à ce qui s’est passé, elle ne sait pas pourquoi il lui a fait ça. Elle a aussi des oublis et encore une plaie au niveau du front."

À l’avocat général, Pascale Schils, qui lui demande ce qu’elle a pensé quand elle a découvert le corps de sa patiente. "J’avais vu beaucoup de choses dans ma vie mais, non, je ne pensais pas qu’elle survivrait vu la quantité de sang et ses blessures. Elle est très résistante."

Elle confirme aussi que le visage de sa patiente est encore très marqué par les coups violents reçus lors de l’agression. Qu’elle a aussi parfois des angoisses. "Elle sait évidemment que le procès a lieu cette semaine, mais elle est indécise et ne sait pas encore si elle va venir", dit encore l’infirmière. Qui explique aussi que l’octogénaire vit maintenant au rez-de-chaussée de la maison, où un lit médicalisé a été installé.

Me Nathan Mallants, en tant qu’avocat de la maman de Didier Bada, interpelle quant à lui la témoin pour qu’elle explique dans quel état était sa cliente après la découverte du corps de son fils. "Elle était traumatisée, choquée par les faits, perdue. Elle voulait rentrer chez elle et appeler ses petits-fils, mais je lui ai dit qu’il fallait rester là. Je la réconfortais et on a attendu les secours ensemble."