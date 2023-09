Affaire Broeders à Remicourt: "On se dit tout de suite qu’on n’est pas sur une intervention classique"

Dès son entrée dans la chambre, le duo se rend compte de suite que Didier Bada est déjà décédé. "Au début, on ne voit pas la deuxième personne, poursuit le secouriste. En fait, on nous avait annoncé une victime donc, on ne touche à rien et on décide de sortir de la pièce et, à ce moment, on voit qu’un bras se lève de l’autre côté du lit. On découvre alors une dame consciente, mais en état de choc et gravement blessée. Il y a aussi une forte odeur de sang coagulé."

Le médecin urgentiste du SMUR explique quant à lui qu’à son arrivée, l’octogénaire est dans le coin de sa chambre, entre le lit et le mur, et même plus précisément entre la table de chevet et le mur. Elle a des coussins derrière la tête. Pour lui, très vite, il s’avère qu’il s’agit d’une urgence médicale absolue. "Les violences physiques sont plus impressionnantes sur elle" que sur Didier Bada.

Toujours son médaillon de télévigilance autour du cou

L’infirmier qui accompagnait le médecin vivait là sa première intervention du genre. "Ça marque", commente-t-il. Il explique que la victime portait toujours son médaillon de télévigilance autour du cou, que c’est lui qui le lui a coupé. L’avocat général, Pascale Schils, demande alors aux jurés de bien noter cette information "parce que la police a tou jours dit, jusqu’à hier, que c’est l’auteur qui l’avait arraché".

Me Croisier, l’avocat des fils Bada, a quant à lui demandé aux jurés d’être attentifs au fait que le médecin légiste allait leur parler à un moment de pressions thoraciques (et de lésions y liées) relevées sur le corps de Didier Bada. "Après avoir entendu les pompiers-ambulanciers, le médecin-urgentiste et l’infirmier, on a la preuve aujourd’hui qu’il n’y a pas eu de massage cardiaque sur monsieur Bada qui aurait pu provoquer ça puisque tous disent qu’il n’y avait plus rien à faire pour lui quand ils interviennent." Les pressions et lésions thoraciques ont donc forcément été provoquées par l’auteur des faits.