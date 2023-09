Affaire Broeders à Remicourt: "Je suis sûr et certain, je sais qui c’est", a tout de suite pensé un voisin après les faits

"Il m’a bousillé ma vie"

"Le matin des faits, j’ai vu la police de loin. Je suis allé voir et on m’a parlé de deux personnes décédées, entame d’emblée un habitant de la rue Joseph Wauters, voisin de la famille Broeders et qui connaissait très bien aussi les victimes. J’ai dit à un policier, que je connaissais: “Je suis sûr et certain, je sais qui c’est”. Il m’a dit que si je savais quelque chose, je devais aller trouver l’enquêtrice. J’en ai aussi parlé à un des fils de Didier Bada qui était là et il m’a dit qu’il pensait aussi à la même personne que moi." L’homme connaît très bien l’octogénaire, lui rend très souvent service, la voit très régulièrement. "Et chaque fois que je la vois, elle me dit “Il m’a bousillé ma vie”. Ce sont les mots qu’elle utilise à chaque fois. Ce n’est en tout cas plus la femme qu’on voyait marcher il y a trois ans dans le village. Elle a une cicatrice impressionnante."

Didier Bada ? "Il était gentil, il avait le cœur sur la main, ne disait jamais rien sur personne." Julien Broeders ? "Quand il n’était pas sous les effets de la drogue et de l’alcool, c’était un gentil garçon. Un jour, il m’a traité de gros puis, quelques jours après, étonné que je ne lui parle plus et quand je lui ai dit pourquoi, il m’a dit qu’il ne s’en souvenait plus et s’est excusé."

Le voisin raconte aussi que la victime lui avait confié que Julien Broeders lui avait touché la poitrine et lui avait fait des propositions. "Comme Didier, je lui ai dit d’aller porter plainte, mais elle n’a pas osé."

"Si ça avait été Broeders, je l’aurais reconnu à sa voix"

Un autre habitant de la rue Joseph Wauters, connaissait aussi bien les Broeders que les victimes. Entre 23 h et 23 h 30, le soir des faits, il promenait son chien quand il a constaté que la porte de garage de Didier était entrouverte et que tous les spots de la cour arrière de l’octogénaire étaient allumés. Il a aussi croisé, pas loin, une personne qui marchait d’un pas décidé. "J’ai dit bonsoir et je n’ai eu aucune réponse. Si ça avait été Broeders et qu’il m’avait répondu, je l’aurais reconnu à sa voix, mais, du coup, je ne sais pas dire si c’est lui. La personne portait un polar foncé, il avait une capuche sur la tête et des mains foncées: je ne sais pas dire si elles étaient de couleur noire ou gantées."

"Didier Bada rendait tout le temps service"

Un autre voisin de la rue explique qu’il connaissait Didier Bada depuis 45-50 ans, "depuis qu’il était tout petit. C’était un gentil garçon qui rendait tout le temps service, on pouvait lui demander n’importe quoi. Il était toujours de bonne humeur. Madame, elle racontait toujours toute sa vie, elle est un peu plus calme maintenant. Et Julien Broeders, qui rendait des services à plusieurs personnes, il était courageux, oui oui ! Mais sa maman n’a pas eu une vie facile avec ses trois fils comme ça…"

"Je n’avais plus une minute à moi, avec elle"

La voisine directe des Broeders raconte qu’elle a acheté la maison de l’octogénaire en viager, alors que le second mari de cette dernière était encore en vie. Mais comme elle s’en occupait au quotidien, elle n’a pas payé de loyer pendant tout un temps. "Elle était tous les jours à la maison, je m’occupais de ses papiers, je leur faisais à manger, je lui coupais les cheveux, j’étais là tous les jours, je faisais leurs courses et comme ils ne voulaient pas profiter, ils m’ont dit de ne pas payer de loyer. Depuis déjà avant les faits, je ne m’occupe plus d’elle. C’était Didier qui le faisait et j’étais soulagée parce que je n’avais plus une minute à moi, avec elle. Maintenant, on est en froid et je lui paie 400 € tous les mois."

Anne-Françoise BERTRAND