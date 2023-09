Affaire Broeders à Remicourt: "Un massacre", "un carnage", "une scène monstrueuse"

Des traces de chair à plusieurs endroits

En plus de nombreuses éclaboussures un peu partout dans la chambre et d’une impressionnante quantité de sang dans un coin, à hauteur d’une table de chevet, on a aussi retrouvé des traces de chair de l’octogénaire de l’autre côté de la pièce. "Ces cellules sont plus lourdes que des gouttes de sang", donc, oui, on peut penser que les coups portés l’ont été "avec une extrême violence", a répondu la consultante de la police technique et scientifique à Me Wilmotte, qui tentait de comprendre où se trouvait exactement sa cliente quand elle a été frappée (et à quel point ?). "Ce qui a été exposé ici est quand même révélateur du calvaire vécu par madame !, a noté le conseil de l’octogénaire. Elle a eu le crâne fendu en deux comme si on y avait planté une hache ! Et les coups et les projections de sang démontrent qu’elle faisait face à son agresseur, que ces coups ont été d’une extrême violence au point de faire voler de la chair aux quatre coins de la pièce… J’aimerais, au vu de ce qui a été exposé aujourd’hui, que monsieur Broeders réfléchisse un peu. Cette dame est encore dans une crainte terrible. Il suffirait d’assumer un peu ce qui s’est passé et ça éviterait peut-être quelques souffrances supplémentaires."

"Les aveux, les jurés n’en ont pas besoin"

Me Croisier, l’avocat des fils Bada, a lui aussi évoqué cette absence d’aveux. "Les photos qu’il nous a été imposé de regarder, ce sont des actes de sauvagerie et, en ce qui concerne monsieur Bada, sur quelqu’un qui est au sol, qui vient aider sa voisine qui est en danger et qui se fait massacrer ! C’est pas juste “pas bien” (comme l’accusé avait décrit les faits ce lundi, NDLR) . Il existe des dossiers dans lesquels les juges n’ont pas besoin d’aveux" et de lister tous les indices menant à la culpabilité du trentenaire. "Les aveux, les jurés n’en ont pas besoin, mais les victimes, oui. Parce que les aveux, ça apaise."

Me Nathan Mallants, l’avocat de la maman de Didier Bada, a repris ses termes pour décrire la scène. "Un carnage, comme elle l’a dit lors de sa première audition. C’est elle qui a découvert son fils, c’est elle qui a retiré le fauteuil. Madame est courageuse, il serait temps que monsieur Broeders prenne un peu ses responsabilités."

L’avocat général, Pascale Schils, est allée dans le même sens, en s’adressant plus particulièrement aux jurés. "C’est une scène monstrueuse. Vous l’avez vue, mais vous n’avez pas senti l’odeur de sang coagulé due au fait que madame était là depuis 11 heures, avec le crâne ouvert. Toutes les questions, une seule personne peut y répondre. Monsieur Broeders joue le trou noir. Tout ce qu’on sait, c’est que cette agression a eu lieu sur deux personnes au sol."

Incapable d’avouer ?

S’il admet la violence inouïe portée à l’encontre de Didier Bada et de l’octogénaire remicourtoise, Me Rodeyns, le conseil de Julien Broeders, évoque l’état de son client, qui était drogué et alcoolisé ce soir-là. Et son QI de 71. "Tout le monde attend de lui qu’il fasse des aveux mais est-il seulement psychologiquement capable de les formuler ?"