Affaire Broeders à Remicourt: "J’aurais préféré mourir", a répété plusieurs fois l’octogénaire pendant l’enquête

Lors de sa deuxième rencontre avec la commissaire/chef d’enquête de la police judiciaire fédérale, le 9 novembre, elle explique s’être servie d’une épée en bois pour se défendre, mais que son agresseur s’en est emparé pour la frapper à son tour. Mais elle précise aussi qu’il est arrivé chez elle avec "un autre bois" en mains, avec lequel il l’a frappée aussi.

Le 18 novembre, pour la première fois, elle évoque les attouchements que Julien Broeders aurait commis sur elle quelques mois plus tôt et au sujet desquels elle s’était confiée à Didier Bada et sa maman. Ceux-ci lui avaient conseillé de déposer plainte, mais comme elle savait que son agresseur avait déjà été condamné par la justice, elle a eu peur de déposer plainte contre lui.

En confiance avec la commissaire, elle accepte alors une audition vidéofilmée. Mais quand la chef d’enquête débarque au home le 1er février avec une caméra, l’octogénaire se rétracte. "Elle prend peur, elle dit qu’elle ne veut plus, précise la commissaire, Stéphanie Bielen. On la rassure mais elle pleure, elle dit qu’elle ne veut plus parler de tout ça. Elle nous dit “Je suis une miraculée, je suis passée par le chas de l’aiguille, mais j’ai peur qu’il revienne, il a dit qu’il reviendrait me tuer”. Elle nous raconte alors en détail ses séquelles de l’agression, dont sa perte de poids de 30 kilos. Elle supplie aussi qu’on lui rende sa maison, elle se dit capable et veut rentrer chez elle pour revoir ses voisins et parce qu’elle a peur des conséquences financières de son séjour au home, de ses factures d’hospitalisation…" La commissaire fera alors nettoyer sa maison et l’octogénaire rentrera chez elle le mois suivant.

Lors de cet entretien, la victime répète également plusieurs fois "J’aurais préféré mourir et ne pas me réveiller" et culpabilise énormément quant à la mort de Didier Bada, qui l’aidait beaucoup et qui venait lui porter secours ce soir-là…

Anne-Françoise BERTRAND