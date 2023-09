Onze résidents de la maison de repos de Remicourt ont vécu un fabuleux vol en montgolfière (photos)

Pouvoir se tenir debout

Ce vol en montgolfière était particulier car il transportait des personnes de la maison de repos La ferme blanche, de Remicourt. "Tout a démarré d’un projet papier mâché de l’atelier bricolage, explique Lucie, ergothérapeute au sein de la résidence. Et on a fait des montgolfières en papier avec les résidents." Les résidents ont papoté, ils se sont racontés. Et certains d’entre eux ont évoqué leurs expériences. "Beaucoup d’entre eux voulaient essayer un vol en montgolfière." L’ergothérapeute les a pris au mot… imaginant leur concocter un vol en montgolfière. Un projet un peu fou mais un projet que l’équipe de la maison de repos remicourtoise a réussi à mener à bien. "On s’est renseigné, on a essayé de voir dans quelle mesure ce serait possible." Et l’équipe a déniché le montgolfier prêt à se déplacer jusqu’à Remicourt et à emmener dans les airs quelques résidents.

Mercredi soir, c’était le grand jour. "Le montgolfier est venu jusqu’ici à Pousset, on a démarré depuis le terrain appartenant à des enfants de résidents d’ici." Onze résidents voulaient participer, ils voulaient monter dans la nacelle et profiter de l’envol de la montgolfière. Seul critère demandé: "il fallait pouvoir se tenir debout et être capable de plier les genoux pour l’atterrissage. Avec un fauteuil à roulettes, ce n’était pas possible." Onze résidents ont donc eu la chance de participer mais ils n’étaient pas les seuls à vivre ce grand moment. On avait lancé un appel à bénévoles pour avoir des accompagnateurs sur le terrain. Des membres des différentes familles mais aussi des gens du village étaient là pour aider. "Ils ont poussé les résidents jusqu’au terrain. Une grande partie de nos résidents était sur place pour assister au spectacle." Déplier la montgolfière, installer la nacelle, admirer le ballon monter vers les airs puis voir les résidents s’installer.

La montgolfière s’est alors élevée dans les airs sous les applaudissements. Emmenant avec elle le pilote, les onze résidents et quatre accompagnateurs pour un voyage dans le ciel hesbignon. "Ils avaient des étoiles dans les yeux, raconte Lucie, l’ergothérapeute. Ils étaient émerveillés. Un des résidents a même dit qu’après avoir vécu cela, il pouvait mourir maintenant." Ce jeudi encore, l’expérience était encore dans toutes les conversations.

Une émotion palpable

La montgolfière a survolé Waremme, Geer, Faimes, toute la chaussée romaine, avant d’atterrir à Braives. "On a survolé la résidence mais aussi les maisons de certains de nos résidents. On a volé à 300 mètres d’altitude, mais aussi très proche du sol." Le Momallois Alain Bronckart était là pour immortaliser en photos le vol. "C’est une histoire merveilleuse. Il fallait voir l’émotion." L’atterrissage s’est fait dans un champ. "Le pilote a fait le choix de faire tomber la nacelle sur le côté pour faciliter la sortie, explique Lucie. La montgolfière a atterri délicatement puis s’est couchée sur le côté." Une belle expérience pour tous, les photos en témoignent.