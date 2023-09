Remicourt : Julien Broeders sera jugé dès le 18 septembre pour meurtre, viol et tentative d’assassinat

Les faits s’étaient déroulés le 2 novembre 2021 vers 22 h 30. Une Remicourtoise de 82 ans avait été agressée à son domicile. Son agresseur lui avait imposé des relations sexuelles avant de tenter de la tuer. Didier Bada, un habitant proche de l’octogénaire, avait tenté de lui porter secours, mais il avait été confronté à son agresseur et il avait été tué.

Les faits avaient été découverts le lendemain matin par une infirmière qui devait porter des soins à l’octogénaire. Elle avait découvert la dame gisant grièvement blessée et le corps sans vie de Didier Bada, 57 ans, qui s’était rendu sur place après avoir été alerté par l’activation d’un dispositif de télévigilance.

Julien Broeders, un toxicomane de la région, avait rapidement été soupçonné des faits. Il connaissait les victimes et avait déjà réalisé des petits travaux pour l’octogénaire. Il aurait aussi déjà commis à cette occasion des faits d’attouchements.

L’enquête avait démontré que l’agression avait été commise dans la soirée du 2 novembre 2021. Selon la victime survivante, qui a reconnu son agresseur, il s’était présenté en affirmant qu’il allait lui imposer des relations sexuelles sous la menace d’un manche d’outil. La dame avait eu le crâne fracassé. Didier Bada, qui avait tenté de la secourir, avait été frappé de nombreux coups et aurait aussi été étranglé.

L’accusé a nié les faits pendant toute l’enquête

L’ADN de l’accusé avait été retrouvé sur le lieu des faits et sur les vêtements de la victime. Mais Julien Broeders a affirmé qu’il était étranger aux faits. Il a soutenu qu’il était ailleurs au moment des faits et a justifié la présence d’une trace de coup sur son front par une chute en scooter.

Le Remicourtois de 32 ans est accusé de tentative d’assassinat et de viol sur l’octogénaire. Il est également accusé par la substitut Christine Pevée du meurtre de Didier Bada. Il sera défendu par Me Pascal Rodeyns et par Me Steve Van Laenen. Les intérêts des parties civiles seront défendus par Me Shirley Franck, Me Nathan Mallants, Me Adrien Croisier et Me Alexandre Wilmotte.

Le procès devrait durer deux semaines. Les débats au fond débuteront que le lundi 18 septembre à 9 h.