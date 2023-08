L’humour du collectif What the fun ouvrira la saison du centre culturel de Remicourt: "On a été voir leur spectacle et on a passé un trop bon moment"

Et pour ouvrir cette saison 2023-2024, c’est le collectif What de fun qui viendra amuser le public remicourtois le 16 septembre, à 20 h, dans le cadre de sa Tournée du stand-up. "On a été invité à aller voir leur spectacle au Trocadero, à Liège, en repérage. Et on a passé un trop bon moment, se souvient l’animatrice Audrey Castela Cerro. On y est retourné une deuxième fois tellement on avait aimé." Huit des vingt humoristes du collectif monteront sur le plancher du centre culturel pour assurer le show: Dave Parcœur (qui avait remporté en 2016 le Prix du public et le Grand prix du 10e Festival d’humour de Remicourt), Florent Losson, Gaëtan Delferière, Juan, Lisa Delmoitiez, Lorenzo Mancini, Oriane Garcia et Sousou.

L’humour était le fer de lance du centre culturel à l’ère Desaubie. Ici, c’est dit, "on ne veut plus faire que de l’humour à Remicourt, annonce la directrice. Mais on garde quand même cet axe-là dans la programmation, car c’est aussi ce que le public attend. On distillera des propositions humoristiques au fil de chaque saison." Quid, alors, du Festival d’humour ? Qui n’a d’ailleurs plus eu lieu depuis un moment. "On ne l’organisera plus."

Infos et réservations au 019/54 45 10, à info@centreculturelremicourt.be ou sur le www.centreculturelremicourt.be. Centre culturel de Remicourt, rue Haute n° 25.

«En attendant la fin», le coup de cœur du centre

«En attendant la fin» est la nouvelle comédie signée Dominique Bréda. ©(c) Aude Vanlathem

C’est le coup de cœur de cette saison du centre culturel : En attendant la fin, une pièce de théâtre de la compagnie de Dominique Bréda et écrit par Lato Sensu. «C’est une comédie exceptionnelle sur la mort, dans laquelle les comédiens jouent tant devant, sur la scène, que derrière, dans les coulisses. Ils réalisent les bruitages… On a de la chance de les avoir, car ils font une petite tournée», explique l’animatrice Mathilde Nihant.

Le 20 octobre à 20 h.

«Neuves», Journal intime de femmes

Neuves ©Doc

C’est une proposition de l’atelier théâtre du centre culturel de Theux et bookée par celui de Remicourt dans le cadre de son programme d’aide à la diffusion : Neuves. «Cette pièce est une sorte de journal intime de femmes des années 50», qui rêvent secrètement que les choses changent. Un spectacle émouvant qui fait écho avec le monde d’aujourd’hui, «et qui contient beaucoup de surprises».

Le 2 décembre à 20 h.

Musique pour les anciens, good vibes pour les ados

Lutter contre l’isolation : c’est l’objectif des «Après-midis musique et papotes» que propose le centre culturel les 3 octobre (Les belles années) et 5 décembre (Tribute to Michel Delpech). «On a beaucoup de pensionnés, mais l’événement est ouvert à tous», explique Christelle Evrard. Pour les adolescents, le centre culturel propose les soirées Good Vibes, les 27 octobre (spéciale Halloween) et 24 novembre (blind-test). «Les parents ne sont pas admis.»

Jeu, stage, théâtre… les enfants sont gâtés

Le jeune public n’est pas oublié puisque plusieurs propositions sont déjà au programme du centre culturel remicourtois. En plus d’un jeu créatif gratuit organisé dans le cadre de la journée de l’arbre, en collaboration avec le PCDN, le 24 septembre (dès 10 h), les jeunes de 5 à 8 ans pourront prendre part à un stage de cirque, du 30 octobre au 3 novembre. «On veut leur faire découvrir des disciplines et univers artistiques», explique la directrice. Le stage ne peut accueillir que 20 enfants.

Deux spectacles jeune public sont aussi programmés pour cette saison. Le premier, Les Affreux (du Théâtre des 4 mains), se tiendra le 10 décembre à 16 h. L’histoire de deux voisins qui se pourrissent la vie. Le second, Kosmos (de la Cie Ceux qui marchent), le 11 février à 16 h. L’histoire d’une fille qui s’appelait Gaïa et qui a fabriqué le ciel, les montagnes et… les chips.

Mais encore...

Quiz pop culture

Avec le comité de village ASBL Pousset Loisirs, le centre culturel organisera le Quiz pop culture. «C’est un gros blind test avec extraits de films, d’émissions…»

Ce vendredi 1er septembre à 19 h. Gratuit. Réservation obligatoire.

Ateliers de couture et d’art floral

Des ateliers de couture et d’art floral seront donnés. L’atelier théâtre est déjà complet. «Il donnera lieu à un spectacle en juin 2024.»

Couture les 22 octobre, 12 novembre et 17 décembre; Art floral, dates à venir.

Théâtre en wallon

La troupe Dè Pôce a l’Orèye montera sur les planches du centre culturel pour trois représentations, en wallon.

Les 17, 18 et 19 novembre.

Concert de Noël

La fabrique d’église de Lamine proposera un concert de Noël, à l’église Saint-Hadelin de Lamine. «C’est notre partenaire depuis des années. On est content, car on va recevoir la mezzo-soprano Aurore Daubrun et son pianiste Daniel Thonnard.»

Le 16 décembre à 20 h.

«La lumière des étés»

Seul en scène, Salvatore Giunta présentera La lumière des étés. Un one-man-show drôle et sensible qui dépeint une histoire familiale.

Le 27 janvier à 20 h.