300 ans que ce châtaignier pousse à Momalle

Cet arbre est contemporain de Louis XV, Napoléon Bonaparte ou encore d’Adolphe Sax. Il a vécu dans le monde des deux guerres mondiales, de la bataille de Waterloo ou encore de la Révolution française… Et il était déjà là quand la Belgique, elle, n’était pas encore un pays. Le châtaignier de Momalle, trois fois centenaire, reste pourtant assez méconnu dans la région, comme l’explique le Momallois Alain Bronckart. "J’ai posté des photos de l’arbre sur Facebook et les gens étaient surpris et me demandaient où il se trouvait, s’étonne le passeur de mémoire. Quand je me trouve face à cet imposant être vivant, je me dis que s’il pouvait parler, il en aurait des choses à dire. Et c’est même très émouvant."