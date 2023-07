Tom a parcouru 17 000 kilomètres en Australie au volant d’un van, durant une année: "C'était magique"

Ce qui lui a permis de faire ce voyage, c’est un visa vacances-travail (système qui offre la possibilité aux 18-30 ans de découvrir un pays en finançant son périple grâce à un ou plusieurs emplois sur place). "Mais ce que je voulais, c’était vivre dans un van et prendre mon indépendance. Je travaillais donc pour mettre de côté, puis je repartais sur les routes." Et son premier boulot fut marquant pour le jeune homme. "J’ai travaillé dans une ferme de haricots. Et ce n’était pas la petite maison dans la prairie (sourire) . C’était un travail éreintant et répétitif. Ce genre de job qu’aucun Australien ne veut faire."

Alternant travail et voyage, Tom ne restait jamais en place. "C’est aussi pourquoi j’essayais de ne jamais trop m’attacher à un endroit." Mais ceci n’est pas chose aisée. "J’ai rencontré des voyageurs du Chili, avec qui je me sentais super-bien. Quand on est loin de ses racines, on cherche à se créer une famille, on se cherche des repères. Et avec eux, c’est ce qui s’est passé. Ces rencontres m’ont d’ailleurs permis d’apprendre l’espagnol, se souvient le Belge. Dans le groupe, il y avait Fernanda, une Chilienne avec qui j’avais une connexion très forte. Un jour, nous nous sommes retrouvés seuls aux cascades “Wallaman falls” (NDLR: voir photo) . C’était magique !"

Tom Australie ©Doc

"J’ai roulé trois heures sans croiser ni humain, ni station-service…"

C’est une fatalité, voyager seul, durant si longtemps, ça implique aussi de s’attacher à des personnes qu’on ne reverra probablement plus jamais ensuite. "C’est très difficile de garder un détachement tout en vivant à fond l’instant et les rencontres. Mais c’était encore plus difficile de devoir dire “au revoir” à des personnes que je n’avais plus envie de quitter…"

Autre anecdote marquante, c’est lorsque Tom a roulé durant trois heures avec son van, avant de devoir faire demi-tour. "J’ai roulé tout ce temps sans croiser ni humain, ni station-service, se remémore-t-il. J’ai juste croisé une voiture abandonnée et toute rouillée", ce qui n’était pas pour le rassurer. "Sauf qu’après trois heures de route, je me suis retrouvé face à une inondation… La nuit tombait et il n’y avait aucune issue. C’est ça, aussi, l’aventure australienne. Mais j’avoue que je n’ai pas eu bon ce jour-là."

La Thaïlande a également marqué le voyageur, qui a fait une rencontre somme toute originale. "J’ai rencontré un gars qui vivait dans la jungle. C’était dans la région de Chang Maï (NDLR: au nord du pays), se souvient-il. Il me montrait tous les recoins les plus magnifiques, les astuces de survie. On a dormi dans sa maison construite en bambou. Ce mec est complètement autonome: il vit des plantes et des animaux dont certains qu’il élève lui-même comme des buffles, des poules…"

Pour son prochain voyage, Tom partira au Bénin avec Amitiés Amay-Bénin (lire ci-dessous). Et après ? "J’aimerais voir le Chili et le Népal. Le Chili car les Chiliens que j’ai rencontrés en Australie m’ont beaucoup marqué et j’ai envie de découvrir leur culture."

Tom Australie ©Doc

En novembre, Tom partira avec Amitiés Amay-Bénin

Le prochain voyage de Tom se fera au Bénin, avec l’association amaytoise Amitiés Amay-Bénin. «Ma grand-mère est partie au Bénin il y a quelques années avec l’association, note le Remicourtois. C’est ma maman qui m’a dit, alors que j’étais encore en Australie, qu’Amitiés Amay-Bénin repartait fin d’année.» Et c’est sans hésiter que le jeune s’est proposé. «À titre personnel, je trouve qu’il est important, quand on est un voyageur, de voir toutes les réalités de notre monde. Et j’imagine qu’en Afrique, je serai confronté à des choses bien différentes qu’en Australie…»

Tom part aussi au Bénin avec le désir de partager. «J’ai besoin d’amour, d’en recevoir et d’en donner, dit-il. J’ai envie d’apporter de la joie et de bonnes vibrations aux personnes que j’y rencontrerai.» Et s’il ne repart pas vers d’autres cieux de suite après ce voyage, «j’aimerais bien m’investir dans l’association, oui».