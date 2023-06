La Commune renonce (enfin) au subside pour un hall sportif

Un nouveau projet s’est alors dessiné: la rénovation du Cercle Saint-Joseph, pour relancer le basket, notamment. "Mais le subside ne correspond plus, précise l’échevin. Il est impossible de le transférer pour un projet de rénovation, d’autant plus que ce financement avait le football pour vocation." Une info qui a surpris l’opposition. "Il n’a jamais été dit que cela concernait uniquement le football, souligne Hélène Pendeville, conseillère de l’opposition qui œuvrait au projet lors de la précédente législature. On voulait un projet qui réponde aux demandes sportives, rien ne vous empêchait de créer quelque chose de nouveau." Pour rappel, l’Élan Momalle, club de gymnastique, aurait pu également bénéficier de ce nouvel édifice. "Le subside devait, dans un premier temps, répondre à une demande footballistique, affirme Vincent Burton. Ensuite, dans un second temps, le pôle non-ballons pouvait être envisagé."

Pour l’opposition, il s’agit tout simplement de promesses non tenues. "Vous aviez fait campagne là-dessus !", assène notamment Hélène Pendeville. L’abandon du subside a toutefois été acté. Et concernant le Cercle Saint-Joseph, rien n’a encore été décidé d’un point de vue travaux. Pour obtenir un nouveau subside, il faudrait vraisemblablement l’abattre… Un sujet qui devrait encore faire débat dans les prochains mois.

Des caméras place Marcel Hicter

En raison de nombreuses dégradations, vols et vandalisme au cœur de Momalle, sur la place Marcel Hicter, la Commune prévoit de disposer des caméras de surveillances 360° afin de pallier les problèmes d’insécurité qui s’imposent. Pour l’opposition, la mesure devient trop sécuritaire et anxiogène. «Ça ne fait que déplacer le problème ailleurs, remarque Géraldine Blavier, conseillère d’opposition. Et puis, quoi, on va mettre des caméras partout?» La majorité annonce en tout cas que quatre plaintes ont déjà été déposées. Et que la priorité «est de régler le souci sur la place, avant de s’intéresser à ailleurs», résume le bourgmestre.