La pétillante Christelle Evrard est la nouvelle directrice du centre culturel de Remicourt

"Je suis originaire de Hodeige, dit-elle. La première fois que j’ai mis le pied ici au centre culturel, je n’avais que trois ans. J’ai ensuite étudié le chant, la danse et le théâtre à l’académie de Waremme, avec laquelle j’ai fait un spectacle sur cette scène." Ceci en plus d’avoir joué sur ce même plancher avec la troupe en wallon du Centre dramatique dialectal de Remicourt.

Travailler dans un centre culturel était donc une évidence pour la jeune Remicourtoise. "À un moment de mon parcours, et comme je baignais déjà dans le centre culturel de Remicourt, je me suis dit que ça me plairait de travailler dans cet univers, précise encore Christelle , mais sans l’ambition de devenir directrice. C’est là que j’ai entrepris des études de communication à la Haute École. J’avais d’ailleurs fait mon stage ici à Remicourt et mon TFE sur ce centre culturel-ci."

Mais le centre culturel de Remicourt n’est pas le seul qu’a fréquenté la directrice. "J’ai eu l’opportunité d’avoir un premier emploi à la Cité miroir, à Liège, dans le service communication. Ensuite, j’ai travaillé comme coordinatrice faisant fonction au centre culturel de Saint-Georges, puis, comme animatrice à celui de Hannut durant deux ans après le départ d’Alain Bronckart. Je m’y amusais beaucoup. En fait, à part la régie, j’ai touché à quasi tous les métiers que nécessite un centre culturel."

Mais son centre culturel de cœur est et reste celui de Remicourt. "Je n’aurais pas postulé comme directrice dans un autre centre culturel, ajoute-t-elle. Quand j’ai vu cette opportunité, j’ai sauté sur l’occasion."

"Je veux fédérer les gens autour du centre culturel"

La spécificité de Christelle Evrard, c’est le théâtre. Mais sa priorité en tant que nouvelle directrice, c’est "la gestion des équipes et leur bien-être au travail. Après une année sans directeur au centre culturel, il y a aussi beaucoup de dossiers administratifs qui doivent être pris en charge. Ce sera donc mes premières missions."

Ensuite, la directrice s’attaquera davantage à des tâches de terrain. "Ce que j’aime, c’est le contact humain. Je souhaite contribuer à renouer le lien avec les différents acteurs de la commune comme, par exemple, les associations. Je veux fédérer les gens autour du centre culturel."

D’ailleurs, Christelle ne manque pas de souligner le travail réalisé par l’équipe durant une année sans directeur. "L’équipe s’est démenée en proposant des activités et en renouant, justement, avec les associations, notamment pendant la pandémie. Ils ont déjà réalisé une bonne base pour mon travail à venir. Vraiment, ils ont fait un super-travail pendant un an."

Le 16 septembre, à 20 h, le centre culturel de Remicourt proposera à son public un plateau d’humoristes, "What the fun", pour l’ouverture de la saison. Plus d’infos au 019/54 45 10 ou sur le www.centreculturelremicourt.be