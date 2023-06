De nouveaux modules de jeux à l’école de Momalle

Ce mercredi soir, en conseil communal, les écoles de Remicourt et de Momalle ont été au cœur des discussions. La première concerne les modules de jeux situés sur le terrain de l’établissement momallois. "Ils sont vieux, vétustes, ils ont fait leur temps, indique Thierry Missaire, le bourgmestre. Et qui dit vétusté dit insécurité. Les enfants doivent pouvoir profiter. Il fallait donc faire quelque chose." De nouveaux modules de jeux vont donc être installés, plus modernes et plus sophistiqués. "On veut qu’ils tiennent sur la durée."