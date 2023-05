Entretien des passages à niveau rues J. Mélotte et J. Désir à Remicourt

Ainsi, Infrabel travaillera sans interruption du 9 au 10 juin. Après une pause de quelques jours, il reprendra le chantier qui se tiendra de nuit (de 22 h à 6 h) du 19 au 24 juin et du 26 juin au 1er juillet. Travaux qui ne seront pas sans conséquence pour les habitants. "Chaque passage à niveau sera fermé à la circulation routière durant les travaux", annonce Infrabel, qui précise toutefois que les piétons et cyclistes seront autorisés à les franchir, "mais dans le respect des règles qui seront définies sur place". Une déviation sera mise en place pour les véhicules, en concertation avec la Commune.

Des nuisances sont également à attendre pour les riverains puisque des engins de chantier fonctionneront durant les heures susmentionnées: des bruits et vibrations potentielles mais aussi la présence et les va-et-vient de véhicules et de personnes à proximité du site. "Nous mettons évidemment tout en œuvre pour que les dates soient respectées afin que les désagréments ne soient pas prolongés. Mais il arrive, c’est vrai, qu’on soit obligé d’adapter le planning à cause des conditions météo et autres facteurs indésirables."