Des déviations mises en place dans le cadre des travaux de la rue Haut-Vinâve, à Remicourt

Depuis ce lundi, la société Balaes procède à la réfection de la chaussée, rue Haut-Vinâve, à Momalle. Pour permettre une circulation locale fluide, des déviations et interdictions ont été mises en place. Ainsi, la Commune informe sur son site web que "des déviations sont placées de part et d’autre de la rue Haut-Vinâve, en venant de la rue des Héros et de la chaussée Verte mais aussi à l’entrée de la rue Hanroux en venant de la rue El’Vaux ainsi qu’à l’entrée de la rue Cornet en venant de la rue de Fexhe."