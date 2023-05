La culture en dehors des murs

Et dimanche, c’est à Momalle que les festivités se sont installées. La place Marcel Hicter a en effet connu une petite effervescence autour de la fanfare Les Marteaux et les balades en calèche. Mais pas que… "Il y a quelques nouveautés cette année, décrit l’animatrice. Un Village des enfants, par exemple." Et ce village…, c’était Remicourt, en miniature tout simplement ! "On a créé de petites maisons, une école… Les enfants peuvent alors les customiser, poursuit-elle. Il y a également des fleurs de papier sur lesquels on leur demande d’écrire ce qu’ils aiment dans leur village." Leur famille, leurs copains, les balançoires…: les tout-petits ont rivalisé d’idées pour décrire leur ressenti.

Des associations locales

Toute la journée, les associations tels que le conseil des aînés, les scouts… étaient présents pour rencontrer les citoyens. Le CEC Louis Hougardy, atelier de peinture et de création artistique, a quant à lui investi la salle Hicter de ses compositions expressément réalisées pour l’occasion. Dans la cour, c’est la compagnie Orange Sanguine qui occupait les lieux. "Pour leur spectacle “Le four à bois, la caravane place”, ils ont réalisé du pain au levain à distribuer !", sourit Mathilde Nihant.

En bref, c’est un week-end complet et varié qui a été proposé aux citoyens. De quoi (re)découvrir leur village, ses subtilités et leur centre culturel, qui veille à toucher un maximum de personnes. Pour l’occasion, la web-TV Villages & Vous était d’ailleurs présente pour couvrir l’événement. Son but: faire la part belle aux habitants de la commune et aux nombreuses initiatives qui y sont prises. Et malgré quelques gouttes de pluie, on peut dire que ce fut un réel succès.