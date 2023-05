À Momalle, du shiatsu équin, pour créer du lien

Un lien particulier

Cynthia, par exemple, ne possède pas la vue. Mais elle souhaitait depuis un moment se remettre à l’équitation. Ce lundi, elle effectuait sa sixième séance avec le Hackamore. Au début, elle est passée par des séances de shiatsu avec plusieurs chevaux. "Ça faisait longtemps que je voulais reprendre, mais je voulais trouver le bon endroit, raconte la jeune femme. On m’a alors proposé ici. Je ne connaissais que le shiatsu avec les humains, mais pas avec les chevaux. C’est intéressant de les découvrir autrement que par le monté." Ces séances lui ont d’ailleurs permis de nouer un lien fort avec un cheval en particulier, Timéa. "Je la trouve plus à l’écoute, plus curieuse, plus posée, énumère-t-elle. Je pense qu’elle sent mieux ce que je fais, qu’elle y porte plus attention." Pour Vinciane, cela s’est ressenti directement. "Pendant le shiatsu, les moments les plus intimes, c’était avec Timéa, souligne-t-elle. Mais évidemment, les sensibilités sont différentes pour chacun. Un autre cheval pourra convenir à quelqu’un d’autre, tout dépend du tempérament des deux." Autrement dit, il ne s’agit pas simplement d’être cavalier. Avec le shiatsu, c’est une véritable relation de confiance qui s’installe.