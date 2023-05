Remicourt : ils ont fait exploser la banque !

Quatre malfrats gantés et dont les visages étaient dissimulés ont forcé le dispositif d’entrée à laide d’un pied de biche et d’un tournevis. Ils ont allumé puis fait exploser le distributeur automatique à l’aide d’une charge explosive à mèche lente. Les auteurs ont réussi à s’emparer de deux valises qui contenaient 187 600 euros selon la banque. Les enquêteurs n’avaient aucune piste jusqu’au décodage de milliards de messages audio, de conversations et d’images cryptés provenant du réseau criminel Sky ECC.

Messages décryptés

Cet opérateur vendait à prix d’or des abonnements téléphoniques censés être inviolables. Les utilisateurs payaient jusqu’à 2 400 euros pour s’assurer que leurs conversations ne pouvaient pas être décryptées ou surveillées. Une conversation a été créée 11 août 2020 entre quatre utilisateurs pour l’attaque de la banque. Parmi ceux-ci, un certain "fauve", qui serait selon les enquêteurs Hassan. Un homme déjà bien connu des autorités. En effet, en 2001, il a été condamné par la cour d’appel de Liège à 4 ans de prison pour des vols avec violences commis avec des armes de guerre en association de malfaiteurs…

Ce belgo-marocain, a alors pris la fuite dans son pays d’origine dont il savait qu’il n’extradait pas ses citoyens. Il a attendu dix ans que la condamnation de la cour d’appel soit prescrite pour revenir en Belgique. Il est également soupçonné d’avoir participé à l’important trafic de cocaïne dont la marchandise était envoyée par avion. Hassan a été enregistré alors qu’il se trouvait chez lui en compagnie de deux hommes provenant des Pays-Bas et qu’il parlait de l’attaque de la banque. “Je parlais de ça pour faire le malin”, a indiqué le prévenu. “J’avais la messagerie Sky ECC, mais c’était comme ça…”

Un autre des protagonistes des messages cryptés était un homme âgé de 29 ans qui a fourni les explosifs et qui est décédé le 5 septembre 2020 en faisant accidentellement exploser une bombe qu’il était en train de réaliser dans une zone industrielle située à Utrecht aux Pays-Bas. Les avocats de la défense d’Hassan, Me Wintgens et Me Delbouille plaideront lors de l’audience consacrée au transfert de cocaïne dans lequel leur client est également poursuivi.