Remicourt: enfin, l’église de Momalle va être rénovée

La Commune de Remicourt en parle depuis de nombreuses années. Mardi, au conseil communal, le point a finalement été voté: l’église de Momalle sera rénovée. Le marché a été approuvé, et maintenant, il n’y a plus qu’à… "Le dossier a pris énormément de retard, souligne le bourgmestre, Thierry Missaire. Principalement pour des raisons techniques, en ce qui concerne la stabilisation de la tour." Mais aujourd’hui, tous les feux sont au vert pour entamer la restauration. "C’est un projet qui nous tient à cœur depuis longtemps, insiste le maïeur. On est vraiment heureux de le voir enfin aboutir."