Vos légumes en libre-service tous les jours au magasin de la Ferme au moulin à Remicourt

En tout, c’est une vingtaine de produits qui sont proposés à la vente via ce système de self-service. "On propose des fruits et légumes frais de notre production, qu’on récolte tous les jours comme des poireaux, potimarrons, choux, radis, oignons, carottes", mais aussi des pommes de terre de chez Lemaire (Verlaine), des œufs de la chèvrerie Vissoul (Burdinne) ainsi que des pommes et poires de chez Pierre-Marie Laduron (Dalhem). "Et bientôt, les asperges et les fraises de saison seront aussi proposées à la vente par ce biais."

Ok, mais comment ça marche ? Pour faire ses achats en toute autonomie à la Ferme au moulin, il suffit de se rendre dans le chalet situé devant le magasin, tous les jours de 8 à 20 h, donc. "On réachalande tous les jours, ajoute le Remicourtois. Il suffit de prendre un panier, de faire son choix parmi les produits à l’étalage. Puis, on encode les produits sur le site web de la ferme, via la tablette mise à disposition dans le chalet, en suivant les instructions." Il ne faut pas repartir avec le panier puisque des caisses sont laissées à disposition pour emporter ses vertes emplettes.

Et pour payer, rien de plus simple: "On peut payer via une application bancaire sur son smartphone ou via Payconiq avec un QR code." Et pour celles et ceux qui ne comprennent rien à la technologie, il est aussi possible de payer en espèces. "Mais il faut prévoir le montant juste car il n’y a pas de possibilité d’avoir un retour de la monnaie. On peut aussi faire un virement sur notre numéro de compte affiché près de la tablette."

La Ferme au moulin, rue au Moulin, 10 à Remicourt. Plus d’infos au 0498/38 12 49 ou sur le www.lafermeaumoulin.be.