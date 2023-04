Remicourt: elle masse les chevaux aux pierres chaudes

Le massage aux pierres chaudes a pour but de relaxer les muscles du cheval, un service qui permet d’offrir un moment de détente. "J’utilise un appareil (que l’on peut retrouver dans des instituts de massages) qui a une fonction de bain-marie afin de réchauffer les pierres. Ce sont des pierres de lave (pierres de basalte) qui vont chauffer entre 60° et 65°. Pour les humains, c’est entre 45° et 50°. Chez le cheval, les muscles sont plus épais et il y a souvent une couche de gras supplémentaire." Très peu de chevaux sont réfractaires à ce genre de massage, toutes les parties du corps sont massées, de la tête à la pointe de la queue. Sa durée dépend des envies de l’animal. "En général, ce sont des massages d’un peu plus d’une heure. Mais quand ce sont de très jeunes chevaux, on va aller plus vite, pour que cela reste une expérience positive et on s’adapte au cheval." Ce soin n’est pas vraiment du même acabit que le massage sportif, proposé également par Julie. "Avec ça, on est plus dans de la kiné pour chevaux. J’exerce des pressions, je fais les mêmes 27 groupes musculaires. Avec les pierres chaudes, le but est vraiment de détendre, de décontracter." Les bienfaits de ces soins sont divers: détente musculaire, détection des zones de tension, nœuds musculaires et soulagement de ceux-ci, développement de la souplesse musculaire et articulaire, amélioration de la circulation sanguine, etc.

Une technique particulière

Évidemment, ne tentez pas de chauffer des pierres chez vous pour masser votre cheval. Des techniques bien particulières sont nécessaires afin que le massage soit agréable pour votre animal (Julie a une certification en massage équin). "Il faut toujours masser avec la pierre du côté opposé au sens du cœur, car on respecte le système circulatoire et lymphatique. Le cœur envoie vers l’arrière ou vers l’avant en fonction d’où on se situe. Ce massage fonctionne très bien aussi sur les chevaux qui ont de l’arthrose. On va sur différents muscles, sur toutes les parties de son corps." Julie exerce cette activité tous les week-ends, en supplément de son emploi quotidien. Elle se déplace dans différents endroits: Wallonie, Luxembourg et le département 54 en France.

Si vous souhaitez proposer ses services à votre cheval, il suffit de prendre contact via julie.hippodo@hotmail.com.