Deux remises par an

La cérémonie de remises des primes s’est déroulée à la salle des mariages où les petits bouts étaient tous très sages. "Nous faisons deux remises de primes de naissance par année, explique Sidonie Augeraux, échevine. La moyenne annuelle est de 50 naissances. Nous avions eu des jumelles pour le premier semestre 2022."

Les parents reçoivent des chèques cadeaux Sodexo valables partout. Ils bénéficient aussi d’un bon d’accès à la piscine biologique Waterplouf. "C’est une piscine privée qui travaille par filtration naturelle et propose diverses activités dont l’accoutumance à l’eau pour les petits enfants", explique Sidonie Augeraux.

Le bourgmestre, Thierry Missaire, a également pris la parole. "Un enfant est la plus belle chose qui arrive aux parents. C’est pourquoi, nous développons tous les moyens pour répondre à leurs besoins et leur épanouissement." Les différentes structures d’accueil des petits jusqu’à la jeunesse ont été rappelées et Sidonie Augeraux insiste également.

"Nous avons un centre culturel qui propose une belle programmation destinée aux enfants aux touts petits déjà dès l’âge de 18 mois."