L’administration communale de Remicourt sera injoignable ce vendredi matin

Dans la matinée de ce vendredi, les services de l’administration communale de Remicourt ne seront pas joignables par téléphone et par mail. La raison ? Un technicien de chez Proximus procédera à des travaux sur les lignes téléphonique et internet en vue de l’installation de la fibre. Les bureaux resteront toutefois ouverts aux heures d’ouverture habituelles mais "en ce qui concerne vos démarches administratives, nous seront limités dans nos possibilités informatiques et ne seront peut-être pas en mesure de vous servir au mieux", avertit la Commune via son site internet. Elle invite donc les habitants à reporter leur visite.