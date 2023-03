Apéro littéraire demain avec la Momalloise Marie-Bernadette Mars

La lutte pour le droit des femmes sera mise à l’honneur ce dimanche, à Remicourt. C’est dans ce cadre que le centre culturel et les bibliothèques de Remicourt organiseront, dès 16 h, un apéro littéraire. Et plus qu’un apéro, c’est surtout une rencontre à laquelle les participants pourront prendre part puisque les deux institutions inviteront deux auteures: la Momalloise Marie-Bernadette Mars et la Liégeoise Dominique Van Cotthem. "Cette première est une passionnée de littérature et de photo, licenciée en philologie classique et bachelière en philosophie, informe le centre culturel. Elle est sensible à la condition de la femme à travers les époques et les lieux, comme ses romans en témoignent."